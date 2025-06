Trunda: Haškovo odvolání teď není na pořadu dne. Hořejší? Absolutně nepřijatelné

Česko prohrálo v Chorvatsku 1:5. Znamená to téměř ztracenou naději na přímý postup. Co na to říkáte?

„Máme sen postoupit na mistrovství světa. První zápas se zvládl úspěšně, druhý se bohužel nepovedl. S panem Haškem, s nímž jsem v každodenním kontaktu, jsme se o tom bavili. Chystá analýzu celého utkání, budeme se o tom dál bavit. Musíme bojovat, aby se nám podařilo postoupit.“

Je ve hře, že by se řešila pozice Ivana Haška?

„V tento moment to není na pořadu dne. Nebavili jsme se o tom. Budeme řešit, jak se dá pomoct tomu, abychom další utkání zvládli. Budeme mít i výkonný výbor.“

Kdo v rámci výkonného výboru bude mít na starosti reprezentaci? A bude mít Haškova analýza nějakou oponenturu?

„Vzhledem k rychlosti věcí to je zatím v gesci předsedy. Pro výkonný výbor chystám rozšíření kompetencí. Byl bych velmi rád, kdyby se vytvořil menší tým kolegů, kteří by se podíleli na vedení a vlastně i případné oponentuře pro realizační tým. Ano, chystáme nějaké změny, které budou prezentovány po výkonném výboru. Chtěl bych, aby výkonný výbor měl shodu na tom, co se bude dít.“

Bude nějakou novou, jinou roli hrát sportovní rada?

„Máme představu ohledně individuálního doplnění gescí ať už v rámci lidí z výkonného výboru, nebo i některých jiných kolegů. Sportovní rada může být jednou z částí, která se k tomu bude vyjadřovat.“

Součástí výpravy do Chorvatska byl i Jan Hořejší, etickou komisí odsouzený člen asociace, který má kvůli účasti na Berbrově kauze zákaz účasti na aktivitách FAČR po dobu čtyř let. Jak na to pohlížíte?

„Dozvěděl jsem se o tom hodinu po utkání. V úterý jsem dal podnět etické komisi, která zahájila procedury, které jsou nutné a zásadní. Trest zakazuje panu Hořejšímu činnost a působení ve všech oficiálních aktivitách asociace, takže my se od jeho účasti distancujeme. Je to pro nás absolutně nepřípustné.“

Vy víte, jakým způsobem se pan Hořejší dostal na utkání? Bylo to na pozvání asociace?

„Nebylo to oficiální pozvání, nebyl součástí oficiální delegace. Já osobně jsem měl kolem zápasu spoustu činností a povinností související s mou pozicí. Vše se děje velmi rychle a nemáte kontrolu nad všemi lidmi. Na druhou stranu, součástí mých kroků je profesionalizace všech chodů na FAČRu. Jsou osoby odpovědné za to, kdo se zápasů účastní. Já myslím, že konsekvence budou jasné dané. Dozvíte se je po jednání výkonného výboru 24. června.“

Spekulace říkají, že Hořejšího pozval Martin Drobný, bývalý člen výkonného výboru. Zaslechl jste to taky?

„Všichni hosté jsou na něčí pozvání. Já jsem s panem Drobným telefonicky hovořil, včera jsem ho potkal, hovořil jsem i se zástupci STESu, kteří zájezd organizovali. Lidí v procesu je vícero a nás ještě čekají další schůzky. Opakuju, že se od toho distancujeme. Je to pro nás a pro mě osobně absolutně nepřípustné, aby se toto opakovalo.“

Je to tím bizarnější, že asociace vede s Hořejším soudní spor ohledně oprávněnosti jeho výpovědi?

„Ta situace je prostě celkově neakceptovatelná. Musíme udělat vše pro to, aby se to neopakovalo. Je pro mě důležité, aby se přenastavily kompetence. Nějakou dobu to tady fungovalo určitým způsobem, je potřeba vyvodit jasně daný závěr, který já teď připravuju.“

Pan Hořejší se významně podílel na předvolební kampani pro Tomáše Pešíra, vašeho místopředsedu za Čechy. Jak si to spolu celé povídá?

„Místopředsedové byli zvoleni demokraticky. Já jsem pana Hořejšího ve sportovní ani žádné jiné kariéře neviděl, takže na toto nedokážu odpovědět. Tomáš Pešír i Zdeno Grygera pracují na plné obrátky. Máme spoustu schůzek, takže jsem se o tom s nimi bavil. Od nás tří i celého výkonného výboru jsou názor i stanovisko jasné – tyto věci nemají v českém fotbale místo.“

V souvislosti s úspěšným angažováním Jana Hořejšího v kampani se mluvilo o nějakém návratu temnějších časů. A najednou se objeví na výjezdu reprezentace, kde za Petra Fouska nebyl. Nenahrává to tomu příběhu o návratu starých časů?

„Já se za nás všechny absolutně distancuju od toho, že se jedná o návrat k dobám minulým. Není dobré to takto interpretovat. Že tam byl, je neomluvitelné, je to špatně a je důležité si to přiznat. Přijatá opatření budou zásadní a budou mít velký dopad na fungování asociace.“

O víkendu se hrál zápas 1. B třídy Libušín–Velvary B. Video z něj dost jasně ukazuje, že se nehrálo fér (více čtěte ZDE>>>). Jak to vidíte vy?

„Dostalo se to ke mně z mnoha stran. Nás integrity officer už dostal ode mě podnět, takže se to řeší. Rádi bychom tyto kauzy řešili okamžitě bez toho, aniž bychom dávali alibistické odpovědi. Toto nemá v českém fotbale absolutně místo. Už probíhají komunikace směrem k jednotlivým orgánům a odpovědným osobám ve středních Čechách. V podstatě okamžitě, co jsme se to dozvěděli, jsme zahájili řešení.“

V jaké fázi je převedení vašich majoritních akcií v FK Mladá Boleslav do svěřeneckých fondů?

„Poté, co jsem byl zvolen a mám tu čest pracovat v roli předsedy asociace, jsem říkal, že k předání dojde během šedesáti dnů. Probíhají všechny procesy. Budete včas informováni. Věřím, že se to zvládne, bude to transparentní a ku prospěchu i toho, aby byl klid.“

Jste ve funkci necelé dva týdny, přesto už máte za sebou spoustu schůzek. Co nejvíc podle vás potřebuje asociace? Co budou vaše nejdůležitější, nejbližší kroky?

„Kolik máme času na odpověď? Je toho strašně moc… Ta odpověď může být komunikace, transparentnost a tak dále. Je to fungování STESu, to je zásadní. Extrémně důležité. I výjezd do Chorvatska ukázal, že tam jsou dobré věci, ale také takové, které je potřeba zásadně změnit. Dalším bodem je komunikace jak směrem k fanouškům, tak i uvnitř celého hnutí. V neposlední řadě bych rád přenastavil zažité modely, které na asociaci fungují delší dobu. Procesů, které bych rád změnil, je vícero. Ještě to poznávám. Proběhla schůzka s řediteli všech departmentů na FAČR. Rád bych o případných změnách nejprve informoval výkonný výbor. Komunikujeme spolu kontinuálně. Není to tak, že bychom se viděli jednou za měsíc, i toto je zásadní změna. Toho si moc vážím, diskuse je korektní a posouvá věci dopředu.“

Co je potřeba udělat, aby reprezentace byla v očích veřejnosti znovu sexy?

„Určitě jste měli možnost vidět malinké střípky toho, co kolegové na oddělení trošku změnili. Mluvím o emotivním videu v zápase s Černou Horou. Video mělo celkem velký ohlas. Potřebujeme extrémní rekonstrukci našich sociálních sítí, potřebujeme úplně jiný přístup. Dostat tam emoce, být četnější v komunikaci. Já bych velmi rád prezentoval i koncept pravidelného setkávání s fanoušky, i třeba s hráči. Po setkání s hráči a realizačním týmem jsem viděl, že vůle tam je. Věcí je hodně a zas to bude prezentováno v uceleném konceptu.“

Chystá se návrh zákona, který má zakázat reklamu na hazard, což by se prostřednictvím sázkovek razantně dotklo i sportu. Co na to říkáte?

„Sleduju to, i ostatní členové výkonného výboru. Mám na to názor. Já jsem ale zadal zpracování analýzu na příslušném oddělení asociace, aby nešlo o mou subjektivní reakci. Velmi důležitá bude diskuse. Už v dávných dobách, za působení Sazky, byl z této strany financován rozvoj českého sportu. Co napsaly hokejová a fotbalová soutěž, bylo napsáno správně. My se k tomu přidáme, ale chtěl bych k tomu mít správné argumenty, aby to nebylo jenom emotivní.“

Říkal jste, že vypíšete výběrová řízení na pozice technického neboli sportovního ředitele a šéfa STESu. V jakém horizontu by to třeba mohlo být?

„Budeme o tom informovat po zasedání výkonného výboru. Co se týká sportovního sektoru, tak teď probíhá z mé strany i ze strany Zdena Grygery a pana Pešíra poznávání všech činností, které má šéf sportovně technického úseku na starost. A co se týká STESu, tam já už mám v hlavě koncepci, kterou bych velmi rád po hluboké analýze, která teď probíhá, prezentoval na výkonu výboru. Ve STESu budou změny určitě.“