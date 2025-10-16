Janotka za hvězdu! Trenér Sigmy rozhodl zápas Superligy malého fotbalu minutu před koncem
Dočkali se až na třetí pokus. Olomouc Mighty Ducks si první body v nové sezoně Superligy malého fotbalu připsali až v přestřelce proti PAMAKO Pardubice, když se radovali z těsné výhry 6:5. Dvěma góly, včetně vítězné trefy minutu před koncem, přitom rozhodl zkušený obránce a trenér fotbalové Sigmy Tomáš Janotka.
Semifinalisté minulé sezony vstoupili do nového ročníku dvěma porážkami, takže potřebovali nutně bodovat. „Pro nás jde o velice důležité tři body,“ uznal olomoucký hráč Jiří Judas.
Ukázalo se, jak cenný je pro Mocné kačery ligový kouč a dlouholetá opora celku Tomáš Janotka. Trenér Sigmy se prosadil v závěru obou poločasů a jeho trefa z 59. minuty pak rozhodla o domácím triumfu. „Má zkušenosti, které prokazuje v malém fotbale. Jsme rádi, že ho máme, jen dobře pro nás,“ ocenil matadora Judas.
V nejvyšší fotbalové soutěži nasbíral přes dvě stovky zápasů a není tedy divu, že je stále schopný udělat to nejlepší rozhodnutí v důležitých momentech. Na branku z předposlední minuty už Pardubice nedokázaly zareagovat a Janotka tak vystřelil Olomouci první body v sezoně. „Hodně nás to mrzí, protože v Olomouci to nikdy není jednoduché utkání. Myslím, že jsme do něj šli z pozice favorita a měli jsme ho zvládnout. Bohužel to nedopadlo,“ litoval pardubický hráč Jakub Slavík.
Utkání plné branek přineslo řadu zvratů a výsledek se neustále přeléval ze strany na stranu. PAMAKO vedlo od čtvrté minuty po brance Tomáše Kirchnera, ale za tři minuty srovnal Matěj Vymětalík. Ve 25. minutě poslal Olomouc do vedení Judas, za dvě minuty srovnal David Formáček, ale ještě do přestávky vrátil Hanákům těsný náskok Janotka.
O ten přišli už po minutě druhé půle, když skóroval Jaroslav Unger. Mocní kačeři pak vedli ještě dvakrát, ale hosté vždy záhy zareagovali. Na branku Adama Novotného odpověděl Slavík, po gólu domácího Václava Látala srovnával ve 48. minutě Josef Stránský. „Řekli jsme si o poločase, že necháme gólmana hrát, Tomáš Hrušák to dobře odpresoval. To byla naše taktika,“ líčil změnu olomouckého stylu ve druhé půli Judas.
Ofenzivní snaha nakonec přinesla kýžený efekt, který minutu před koncem zúročil Janotka. „Měli jsme v nominaci tři jasné útočníky, proto jsme do toho šli tak, že chceme hrát nahoře, gólmana necháme hrát a pak je začneme presovat od naší půlky, s tím, že budeme chodit do rychlých protiútoků. Proto jsme hráli s rychlostními hráči, a proto se nám podařilo vyhrát,“ těšilo Judase.
Slavík viděl příčinu porážky v hrubkách hostujících fotbalistů. „Hodně jsme dělali individuální chyby, taky jsem jednou zmrvil rozehrávku. Oni to vyhazovali, blbě jsme vzadu dostupovali hráče, ti se otáčeli a dávali góly ze druhého doteku. Musíme tam být rychleji a tvrději,“ uznal pardubický hráč.
Přestože PAMAKO vstřelilo pět branek, vytvořilo si ještě další příležitosti a mohlo se radovat víckrát. „Trochu nám chybělo i štěstí. Samozřejmě mu máš jít naproti, ale Olomouci se vše odráželo proti noze, nám to tak bohužel úplně nechodilo. Do šancí jsme se dostávali, domácí gólman taky něco slušného pochytal. Samozřejmě nás to mrzí, bylo to vyrovnané utkání a remíza by mu asi slušela víc,“ poznamenal Slavík.
V tabulce východní skupiny Superligy malého fotbalu tak Pardubice zůstávají na druhém místě za Vikings Brno, kteří mají o tři body víc a přitom odehráli o zápas méně. Čtvrtá Olomouc ztrácí na PAMAKO tři body, také má však ještě jeden zápas k dobru.
Olomouc Mighty Ducks – PAMAKO Pardubice 6:5 (3:2)
Branky a nahrávky: 7. Vymětalík (Látal), 25. Judas (Kmínek), 30. Janotka, 37. Novotný (Judas), 44. Látal (Krejčí), 59. Janotka (Novotný) – 4. Kirchner (Stránský), 27. Formáček (Kirchner), 31. Unger, 37. Slavík (Stránský), 48. Stránský (L. Merkl). Rozhodčí: Terber – Perutka. ŽK: D. Ráliš, M. Ráliš, Formáček (všichni Pardubice).
Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina – Matěj Vymětalík, Tomáš Janotka, Jiří Judas, Patrik Kmínek, Martin Škoda, Tomáš Hrušák, Jan Šuba (C), Adam Novotný, Václav Látal, Jakub Krejčí.
PAMAKO Pardubice: Filip Vamberský – Jaroslav Unger, Josef Stránský, Ondřej Merkl, David Ráliš, Martin Ráliš, Lukáš Merkl (C), Jakub Slavík, Tomáš Kirchner, David Formáček.