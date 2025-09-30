České týmy v Eurocupu: nejdál došla Jihlava, favorit skončil už ve skupině
Čtvrtfinále bylo nakonec pro české týmy maximum. Na EMF Eurocupu v bulharské Sofii, druhé nejprestižnější evropské klubové pohárové soutěži malého fotbalu, došel nejdál ze tří českých celků výběr Abus Gastro Jihlava. Okolo dřív skončila pouť Garden Goats Kolín. Favorizovaný výběr HAFA Havlovice pak vypadl už po základní skupině.
Nakonec nejlepší český zástupce z Jihlavy před turnajem na čtvrtfinále ani nepomýšlel. „Velké ambice jsme neměli, chtěli jsme aspoň jednou vyhrát a nejlépe postoupit ze skupiny. Chyběl nám hlavně Ríša Svoboda a ještě další dva top hráči, takže jsme pak měli menší ambice, než jsme původně chtěli,“ hodnotil pozitivně výsledek vedoucí jihlavského týmu Ondřej Vyskočil.
Výběr z Vysočiny začal porážkou s bulharským týmem Nyama Myasto Veliko Tarnovo 0:2. „Zjistili jsme, jaká bude úroveň turnaje. Byl to první oťukávací zápas, abychom poznali tempo a trochu se nám nepovedl,“ litoval Vyskočil.
Po výhře 3:1 nad řeckým Flickerz FC Atény přišel klíčový duel proti Caffe Bar Ćošak Sarajevo. V něm Jihlavané uspěli 3:0, což přesně potřebovali k postupu do vyřazovací části. „Málem jsme nepostoupili ze skupiny ani se šesti body, rozhodovala minitabulka a museli jsme vyhrát 3:0. Poslední branku jsme dávali 26 sekund před koncem,“ líčil vedoucí mužstva klíčový moment.
V osmifinále si Abus Gastro poradilo s domácím FC Raicommerce Sofia 2:1, ovšem ve čtvrtfinále podlehl jihlavský celek 2:3 pozdějšímu finalistovi FC Temp Shepetivka z Ukrajiny. „Řekli jsme si, že budeme hrát zezadu ze zajištěné obrany a nedostaneme gól, což se nám hned nepovedlo a ze standardky jsme klasicky obdrželi branku snad v první minutě. Měli jsme v utkání tři šance, dali jsme dva góly, takže jsme měli i štěstí. Od penalt nás dělily dvě minuty, kdy dal soupeř na 3:2,“ sdělil Vyskočil.
Premiérovou účast na Eurocupu si však hráči Abus Gastro Jihlava pochvalují. „Úroveň byla lehce vyšší než na Českém národním poháru, nějaké týmy silnější, jiné slabší, ale užili jsme si to parádně, jsme naprosto spokojení. Chtěli jsme získat zkušenosti a zážitky, které jsme si odvezli,“ dodal Vyskočil.
Kolínští litovail osmifinálového duelu
Další český zástupce Garden Goats Kolín obsadil v základní skupině H druhé místo za domácím výběrem DXC Technology, s nímž prohrál 0:3. „Ve skupině jsme prohráli, remizovali i vyhráli. To bylo v posledním zápase, kdy jsme museli zvítězit, abychom postoupili do osmifinále,“ přiblížil hrající vedoucí kolínského celku Daniel Bína.
V závěrečném duelu skupiny Garden Goats zdolali rumunský výběr Viitorul Galati 4:2, ale v play off se daleko nedostali. V osmifinále nestačili na FC Even Yehuda poměrem 1:3. „Přišlo mi, že v osmifinále jsme do toho nedali tolik jako v posledním utkání skupiny. Mohli jsme to zvládnout,“ uznal Bína.
I tak si kolínský tým turnaj užil. „Byli jsme poprvé dál než na Českém národním poháru a pro nás to dopadlo dobře. Jeli jsme tam ve slepené sestavě, ještě v den odjezdu nám to dva kluci zrušili, byli jsme tam v osmi plus gólman. Nakonec super,“ prohlásil Bína.
Havlovice? Velké zklamání
Asi největší očekávání se kladlo na Havlovice, které na Českém národním poháru v Brně vybojovaly bronz. Jenže HAFA ani neprošla ze základní skupiny B, kde obsadila třetí příčku. „Jsme zklamaní. Určitě o tom rozhodl první zápas, kdy jsme prohráli 1:6, a to skóre nám ve výsledku chybělo,“ zmínil havlovický kapitán Roman Čáp porážku s bulharským týmem FC Villa Mark Orbit. „Zvolili jsme špatnou taktiku. Chtěli jsme hrát s gólmanem jako minulý rok, ale nepodařilo se nám to,“ mrzelo Čápa.
Po výhře 10:0 nad tureckým celkem Anadolu Hayat Emeklilik Istanbul bylo v havlovickém táboře o něco veseleji. „Ve druhém duelu jsme ze začátku hráli pět na pět, pak jsme zjistili, že Turci jsou natolik slabí, že jsme si proti nim mohli dovolit víc,“ řekl Čáp. Jenže přišla konečná kvůli porážce 3:4 se slovenským týmem Engerau Boys Imooptik Bratislava.
„Věděli jsme, že musíme jít do rizika a vyhrát o tři góly na postup ze skupiny. Začali jsme dobře, dostali jsme sice gól, což nás však nakoplo a otočili jsme na 3:1. Ještě jsme měli obrovskou šanci, kterou jsme neproměnili. Když jsme obdrželi branku na 2:3, otevřeli jsme hru, ale bohužel nám to nevyšlo,“ hlesl havlovický kapitán Čáp.
Vítězství v letošním ročníku EMF Eurocupu vybojoval rumunský celek ACS Arsenal Iasi, který ve finále zdolal ukrajinský výběr FC Temp Shepetivka. Po remíze 2:2 v základní hrací době uspěl rumunský tým po pokutových kopech 2:0. Duel o zlato řídil český sudí Tomáš Sýkora.
Výsledky českých zástupců v EMF Eurocupu:
Skupina B:
HAFA Havlovice - FC Villa Mark Orbit 1:6
Anadolu Hayat Emeklilik Istanbul - HAFA Havlovice 0:10
Engerau Boys Imooptik Bratislava - HAFA Havlovice 4:3
Skupina C:
Abus Gastro Jihlava - Nyama Myasto Veliko Tarnovo 0:2
Flickerz FC Atény - Abus Gastro Jihlava 1:3
Caffe Bar Ćošak Sarajevo - Abus Gastro Jihlava 0:3
Skupina H:
Garden Goats Kolín - DXC Technology 0:3
Brodios FC Atény - Garden Goats Kolín 1:1
Viitorul Galati - Garden Goats Kolín 2:4
Osmifinále:
Abus Gastro Jihlava - FC Raicommerce Sofia 2:1
FC Even Yehuda - Garden Goats Kolín 3:1
Čtvrtfinále:
Abus Gastro Jihlava - FC Temp Shepetivka 2:3
Semifinále:
ACS Arsenal Iasi - FC Elektrowozniak Sharpantsi 1:1, pokutové kopy 3:2
FC Temp Shepetivka - Budmax Przodkowo 0:0, pokutové kopy 3:2
Finále:
ACS Arsenal Iasi - FC Temp Shepetivka 2:2, pokutové kopy 2:0