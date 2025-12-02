Seriál Štěstíčku naproti: kde se natáčelo a proč v něm zůstal Ivan a ne Roman
Od dob Okresního přeboru v Česku nevzniklo televizní ani filmové dílo z fotbalového prostředí, který by vzbudilo takový ohlas. Seriál Štěstíčku naproti tento týden čeká závěrečný díl. Jeden ze scénáristů Ondřej Gabriel a herec Jiří Panzner v pořadu Česká ulička na Oneplay Sport popsali, jak příběh odkazující na korupční aféru z roku 2004 vznikal.
Fanoušci tu inspiraci vnímají na první dobrou. Jenže je sportovní ředitel Žižkova Ivan opravdu Ivanem Horníkem, jedním z hlavních aktérů aféry s uplácením rozhodčích?
„Vzali jsme odposlechy a vystavěli kolem fiktivní příběh a fiktivní osobní linky postav. Nebylo možné je pojmenovat skutečnými jmény,“ objasnil scénárista Gabriel nejen právní překážky.
„Psali jsme to s radostí a chutí. Měli jsme představu, jak mají postavy mluvit. Pak jsme zjistili, že nemáme žádné limity ohledně vulgarit,“ popsal, co podle něj podpořilo tvůrčí energii.
Proč Ivan nemohl být Ivanem Horníkem, i když si herec Marek Daniel nechal narůst knír a udělat trvalou a předseda komise rozhodčích Milan zase nebyl Milanem Brabcem? U těchto dvou postav alespoň zůstala zachována křestní jména.
„Nebylo možné je pojmenovat skutečnými jmény,“ vysvětlil Gabriel. „U Ivana a Milana jsme ale jména nechali. Není prakticky možné tu kauzu zpracovat a nepoužít je. Nemohlo by se to jmenovat Michálku, kamaráde.“
U ostatních došlo na úplnou změnu. A tak bývalý rozhodčí nápadně odkazující na Romana Berbra se na obrazovce jmenuje Alan Cílek a jeho partnerka a první ženská rozhodčí v lize je Irča Irmanová, nikoliv Dagmar (Damková). Kdo je kdo v seriálu a jak to bylo doopravdy? Čtěte ZDE>>>
Žižkov je Žižkov, Hradiště je Kladno
Povědomé jsou také jiné reálie. Natáčelo se na Žižkově a v Příbrami i přímo na proslulém balkónku tamního bosse Jaroslava Starky, prozradil Gabriel. „Vyšli nám vstříc skvěle, i Čestmírova kancelář je kancelář pana Starky. Skvělí byli na také na Žižkově. Jsme jim za to strašně vděční.“
Jen u týmu z Hradiště se nenatáčelo přímo na stadionu Slovácka, které bylo tehdejší aférou také silně zasaženo. „To ani nebylo v plánu, bylo by to logisticky náročný,“ vysvětlil scénárista, proč padla volba na Kladno.
Na Dukle se zase točila scéna s kondičními testy rozhodčích. „Přijel jsem tam v pět ráno. A režisér Marek Najbrt řekl: Teď pojedete Cooperův test, budete běhat dokola a bylo snad 35 stupňů ve stínu. Fakt jsem tam málem umřel. 12 minut je někdy strašně moc,“ popsal herec Jiří Panzner.
Jiří Vyorálek, který hraje Milana, si během natáčení dokonce urval sval a uvažovalo se, že bude muset být přeobsazený. „Nakonec jsme to vyřešili tak, že jeho postava ve zbytku seriálu kulhá,“ řekl Gabriel.
První ohlasy na Štěstíčko jsou podle něj rozdílné. „Někdo nemá rád fotbal a bude k tomu přistupovat s despektem a někdo je zase citlivý na vulgarity. To třeba může někomu vadit.“