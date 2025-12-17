Předplatné

Šestá trofej v roce pro PSG! Pařížané výhrou nad Flamengem vyrovnali Bayern a Barcelonu

Fotbalisté PSG výhrou Interkontinentálního poháru vyrovnali rekord Bayernu Mnichov a Barcelony
Fotbalisté PSG výhrou Interkontinentálního poháru vyrovnali rekord Bayernu Mnichov a BarcelonyZdroj: ČTK / AP / Hussein Sayed
Fotbal
Interkontinentální pohár vyhráli fotbalisté Paris St. Germain. Vítězové Ligy mistrů porazili brazilského držitele Poháru osvoboditelů Flamengo na penalty a získali šestou letošní trofej. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas v katarském Al-Rajánu 1:1.

Hrdinou rozstřelu se stal ruský brankář Matvěj Safonov, který ve čtvrtém utkání za sebou nahradil zraněného Lucase Chevaliera a zneškodnil čtyři penalty. Jedním ze dvou neúspěšných exekutorů PSG byl Ousmane Dembélé, který byl v úterý vyhlášen nejlepším fotbalistou světa v anketě FIFA.

Francouzské šampiony poslal v zápase do vedení v 38. minutě Gruzínec Kvaracchelija. Po hodině hry vyrovnal z penalty Jorginho.

Svěřenci Luise Enriqueho letos vybojovali kromě premiérového triumfu v Lize mistrů také další titul ve francouzské lize, ovládli národní pohár i Superpohár a Superpohár UEFA. Šestou trofejí v roce vyrovnali pět let starý rekord Bayernu Mnichov a Barcelony, která šestkrát triumfovala v roce 2009. V létě Pařížané neuspěli ve finále mistrovství světa klubů s Chelsea.

Interkontinentální pohár má francouzského vítěze poprvé v historii. Soutěž se hrála přes 40 let do roku 2004, než ji nahradilo mistrovství světa klubů. Loni FIFA souboj evropského a jihoamerického klubového šampiona obnovila a z vítězství se radoval Real Madrid, který porazil mexickou Pachucu.

Interkontinentální pohár ve fotbale v Al-Rajánu (Katar):

Paris St. Germain - Flamengo 1:1 (1:0), na pen. 2:1
Branky: 38. Kvaracchelija - 62. Jorginho z pen. Penalty proměnili: Vitinha, Mendes - De la Cruz. Neproměnili: Dembélé, Barcola - Ňíguez, Pedro, Le Pereira, Luiz Araújo.

