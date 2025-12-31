Silvestrovské derby ONLINE: tradiční střet rivalů, několik debutantů i návrat Řepky
Tradiční souboj na konec roku. V Edenu je na programu Silvestrovské derby fotbalových internacionálů a veteránů mezi pražskými rivaly Slavií a Spartou. Letos má dorazit až sedm debutantů - z toho pětice mezi letenskými internacionály. Po delší době se v Silvestrovském derby představí slávistické legendy Vladimír Šmicer a brankář Martin Vaniak a za Spartu Tomáš Řepka. ONLINE přenosy obou střetnutí sledujte na iSportu.
Na umělé trávě v Edenu nejprve tradičně nastoupí veteráni nad 45 let a po nich internacionálové nad 35 let. Šmicer, Vaniak a Řepka si v minulosti zahráli Silvestrovské derby jen v mladší kategorii, nyní se představí mezi staršími.
K hlavnímu zápasu na 2x25 minut ale nastoupí internacionálové. Celkem pět debutantů nahlásila na předběžnou soupisku Sparta, jíž by měli nově pomoci Roman Bednář, Mario Holek, Ondřej Kušnír, Ondřej Mazuch a současný asistent královéhradeckého trenéra Lukáš Vácha. Za Slavii se poprvé představí Štěpán Koreš.
Předběžné soupisky:
Internacionálové:
Slavia: Diviš - M. Černý, Koreš, Kovařík, Kúdela, Jablonský, Necid, Suchý, Škoda, Štohanzl, Švec, Trapp.
Sparta: Bičík - Bednář, Holek, Hübschman, Jiří Jeslínek ml., Jun, Kušnír, Mazuch, Podaný, Slepička, Vácha, Vidlička.
Veteráni:
Slavia: Vaniak - Janoušek, Jindráček, Klinka, Kuka, Medynský, Müller, Piták, Řehák, Svoboda, Šmicer, Ulich, Vávra, Zákostelský.
Sparta: Zítka - Čížek, Denk, Flachbart, Fukal, Kincl, Lokvenc, Matušovič, Novotný, Pospíšil, Řepka, Voříšek, Vrabec, Zelenka.