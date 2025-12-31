Řepka v derby: Fotbal už vnímám jinak. Bednář nabídl rady pro Kuchtu a spol.
Po čtrnácti letech se představil v Silvestrovském derby Tomáš Řepka. Na jeho pověstné kosy přes nohy útočníků ovšem nedošlo, přitom sešívaný trikot oblékl například Pavel Řehák, pověstný enfant terrible, který sparťany nemá v oblibě. „Fotbal už vnímám jinak než dřív, chci se jím bavit,“ prohlásil v klidu Řepka s tím, že podobná exhibiční setkání pražských „S“ už neprožívá tak, jako tomu bývalo za časů jeho aktivní kariéry.
Přesto se Řepka několikrát rozčílil, i když jen ze střídačky. „To jen abych se připomněl, malinko si to osvěžil. Už to není nijak napnuté, spíš hezky uhlazené,“ usmíval se. V obraně se pohyboval ve vycházkovém tempu, rychlejší krok nasadil zřídka.
„Myslím si, že v tomto ohledu máme rozum, i když tam pár zákroků proběhlo, ale v mezích,“ doplnil Karel Piták, jenž po konci u fotbalistek Slavie v říjnu převzal starší žáky U15 v Hradci Králové.
Na umělce ve Vršovicích se přesto párkrát zajiskřilo. Paradoxně hlavně v duelu veteránů. Vždyť čtrnáctinásobný šampion se Spartou Jiří Novotný o přestávce pořádně sjel za nepotrestaný skluz Josefa Zvoniče, 72letého pána s píšťalkou, jenž soudcoval v devadesátkách první ligu. Emoce vzbudilo Lokvencovo přišlápnutí i Janouškovo šmiknutí přes nohy Matušoviče.
Bednář rozdával podpisy i slávistům
„Nikdo to nepřišel odchodit, říkal jsem si, že nemůžeme prohrát, ale bohužel se tak stalo. Je fajn, že pořád má derby náboj, jinak by to bylo o ničem,“ litoval Milan Fukal porážky se slávisty 4:5.
Satisfakce pro sparťany přišla později, šlágr internacionálů nad 35 let rozhodl hattrickem Roman Bednář. „Potěší to. Pořád je to derby, ale chci ho vyhrát, i když se jedná jen o silvestrovské. Motivace se vždycky najde. Všichni víte, že jsem sparťan a pokaždé rád obléknu její dres, pokud je šance,“ rozplýval se kdysi obávaný kanonýr a po dopoledním špílu s chutí rozdával podpisy. Dokonce i mladým slávistům. „Jsem na to naučený z ciziny. A ti malí kluci za to nemůžou,“ rozchechtal se.
Zvážněl při zmínce nad současným sparťanským útokem. Co by Kuchtovi a spol. poradil? „Kluci neměli úplně sportovní formu. Nevím čím to je, dovnitř nevidím. Snaha se jim upřít nedá. Když se mi v kariéře stalo, že jsem přestával dávat góly, tak se mě smůla držela dlouho. Ať makají na tréninku a časem se to zlomí,“ věří Bednář, jenž vidí reálně i ambice Tomáše Rosického na finále Konferenční ligy.
Sparta do finále Konferenční ligy
„Jednoznačně si to umím představit. Sparta by chtěla hrát výš, ale když už je v této soutěži, tak proč ji nezkusit vyhrát? Cesta je ještě dlouhá, ale jde o tři dvojzápasy, které vedou do finále evropské soutěže. V tom s Tomášem souhlasím. Všichni Konferenční ligu podceňují, ale je v ní šance na úspěch,“ přemítal.
Sám se chce vrátit k trénování. Naposledy vedl třetiligový Motorlet a v předminulé sezoně působil v sedmi zápasech na lavičce Příbrami. „Našel jsem se v tom. Nebudu říkat, že jsem bez práce, ale mezi jobama a čekám. Dodělávám si profilicenci, studium končí v květnu. Počkám si, až něco bude dávat smysl, nebudu to hrotit. A první liga? Nezačínal bych s trénováním, kdybych takový cíl neměl. Měl jsem to podobně v hráčské kariéře, v níž jsem měl také nejvyšší ambice. Myslím si, že mám fotbalu co dát, baví mě to.“
Ještě větší odkaz než v Česku přitom zanechal na Britských ostrovech. „Jezdím na West Bromwich i Hearts, když mě pozvou. Ve Skotsku by chtěli, abych přijel každý rok na exhibici, bohužel to časově nezvládám. Až mi v květnu skončí škola, chtěl bych se tam vrátit, protože mě tam mají rádi,“ připomněl svou stopu v Heart of Midlothian.