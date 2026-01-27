Legendy i Rohony. Spartafest bude na Letné: Srdcová záležitost, reaguje Horňák
Na Letenské pláni se objeví legendy třeba jako Petr Kouba nebo Michal Horňák. „Srdcová záležitost,“ vypálí bez váhání druhý z nich. V blízkosti fotbalového stadionu se uskuteční 22. a 23. května unikátní sportovní akce Spartafest.
„Právě na Letenské pláni se psala velká část sparťanské historie a fanoušci mají k tomuto místu velmi silný vztah,“ pokračoval Horňák, desetinásobný mistr fotbalové ligy, ale také účastník stříbrného mistrovství Evropy 1996.
Na ikonické místo se podívá s jistotou v květnu, kdy bude součástí Spartafestu. Ten se měl původně uskutečnit v Chuchli. „Přesun festivalu na Letnou mu dává ještě hlubší význam a přirozeně ho spojuje s tím, čím Sparta vždy byla,“ doplnil Horňák. „Letná není jen lokalita, ale pocit a místo, kde se potkávají generace sparťanů a kde se psaly příběhy vítězství, emocí i hrdosti. A přesně tady chceme Spartafest mít,“ uvedl ředitel akce Martin Karásek.
Kromě Horňáka a Kouby se na Spartafestu objeví další legendy napříč různými sporty včetně florbalu, fotbalu, hokeje, atletiky, ragby, cyklistiky, veslování, stolního tenisu a dalších. „Letná se tak promění v živé centrum pohybu, setkávání a radosti,“ říkají organizátoři.
„Je to o sportu, ale i hudbě, takže fesťák se vším všudy,“ poznamenal bývalý brankář Petr Kouba. Narážel tím na fakt, že během akce vystoupí Chinaski, Tomáš Klus, Slza nebo Rohony, jenž je mezi sparťany známý skladbou Letná.