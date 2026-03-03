Příští šéf rozhodčích asi dostane smlouvu na tři roky. Ale bude to Kovařík?
Výkonný výbor FAČR řešil na svém úterním jednání mimo jiné budoucnost předsedy komise rozhodčích. Tím je nyní Libor Kovařík, ovšem smlouva mu končí s posledním zápase této ligové sezony. Kovařík odprezentoval svou koncepci. Fotbalová vláda v následujícím období rozhodne o ní i o předsedovi. Co dalšího se řešilo?
Příští předseda rozhodčích: smlouva na tři roky
Současný předseda komise rozhodčích Libor Kovařík představil za přítomnosti poradce UEFA Carlose Gomeze na výkonném výboru svůj návrh koncepce týkající se českých sudích. Ten obsahoval tři kategorie: krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. Její součástí byla také otázka případné profesionalizace českých rozhodčích. „Bavíme se o rozpočtu pro eventuální profesionalizaci určité skupiny sudích. Zda k tomu přistoupit. Jedním z cílů by bylo dostat naše rozhodčí na prestižní mezinárodní soutěže, tedy velké turnaje a Ligu mistrů,“ říká David Trunda. „Ale také cítíme, že máme velký dluh ve vývoji a výchovu mladých,“ dodává.
Je na příštím rozhodnutí výkonného výboru, zda se rozhodne případné prostředky tímto směrem vyčlenit.
A řeč šla také o tom, zda předsedou komise zůstane Libor Kovařík, jemuž po této sezoně skončí smlouva. „Je to extrémně důležité, sledované téma. Prezentací pana Kovaříka začala detailní diskuse o tom, kterým směrem budeme pokračovat. Chceme připravit možnosti pro následnou tříletou spolupráci,“ pověděl Trunda.
V překladu: příští šéf dostane tříletou smlouvu. Zda to bude Libor Kovařík, je možné, ovšem ne dané. Výsledek bude známý patrně ještě před koncem této sezony.
Šulc: Jsme optimisté. Co nepokoje v Mexiku?
Výkonný výbor řešil také téma reprezentace. A to v několika rovinách.
Jak je na tom Pavel Šulc, tedy český hráč s nejlepší aktuální formou, který se však zranil? „Bavili jsme se o tom. Nebudeme dávat konkrétní vyjádření, ale jsme optimisté,“ řekl David Trunda. Toho těší, že první barážový zápas proti Irsku (26. 3) už je vyprodaný. „Zájem je enormní.“
Asociace také sbírá informace o tom, jak se vyvíjí situace v Mexiku, kde probíhají nepokoje způsobené smrtí drogového bosse. Ty se navíc nejvíce dotýkají Guadalajary, tedy města, kdy by Koubkovi muži případně odehráli svůj první zápas mistrovství světa proti Jižní Koreji. „Musíme mít v hlavě varianty. Sledujeme aktuální stav, monitorujeme to celkem detailně,“ hlásí předseda fotbalu.
Omezení profi hráčů v béčkách
Výkonný výbor diskutoval i možnost, že by došlo k omezení startů profesionálních hráčů v B týmech. „Buď jejich počet, nebo třeba minutáž. Je to v jednání,“ řekl Trunda. Řeč se vedla také o počtu hráčů mimo Evropskou unii v mládežnických soutěžích. Důvod je zřejmý – zabírání místa českým fotbalistům. „Chtěli bychom zaujmout nějaké stanovisko. Teď je limit pět hráčů, otevřeli jsme debatu o jejich snížení. Právní oddělení dostalo za úkol vytvořit analýzu, zda je možné hrát na víza. Teď to umožňují víza turistická.“