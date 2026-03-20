Kuka se stal majitelem hráčské agentury ISM, Paska zůstává jako prezident
Před šestatřiceti lety vstoupil do agentury ISM jako hráč. Tehdy Pavel Kuka působil ve Slavii. Nyní se oficiálně stal majitelem společnosti, která byla od začátku jejího fungování spojena s osobou nejznámějšího českého manažera Pavla Pasky.
Kuka pracuje ve firmě, která aktuálně zastupuje české reprezentanty Adama Hložka, Tomáše Součka, Adama Karabce nebo Mojmíra Chytila, už posledních šestnáct let. Byl v pozici sportovního ředitele a od léta 2024 také menšinovým akcionářem.
Momentálně se jeho pozice razantně mění. „Stává se novým majoritním vlastníkem,“ informovala agentura v tiskové zprávě. Prodávající Victory Holding, patřící Michalu Viktorinovi, si ponechává desetiprocentní podíl společnosti.
„ISM má za sebou silnou historii a mým cílem je na ni navázat a dále ji rozvíjet i ve složitém prostředí současného profesionálního fotbalu,“ řekl Kuka. „Přistupuji k tomu s jasnou vizí a ambicí, ale zároveň s velkou pokorou, protože respekt, jaký si u hráčů, rodičů i klubů vybudoval Pavel Paska, lze získat pouze dlouhodobou a poctivou prací. Zkrátka je třeba si to odpracovat,“ doplnil.
Paska založil společnost v roce 1991 a byl jejím stoprocentním vlastníkem, hráčské přestupy především československých reprezentantů ovšem zajišťoval už od roku 1985. Do jeho stáje patřila ta největší jména: namátkou Tomáš Skuhravý, Michal Bíle, Ivan Hašek, Pavel Kuka, Jan Koller, Karel Poborský, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Tomáš Rosický, Tomáš Ujfaluši, Marek Jankulovski nebo Milan Baroš.
Agentura po dvou a půl roční vládě Viktorina patří Kukovi. „Změna ve vedení navazuje na přirozený vývoj a kontinuitu jejího fungování, na kterém se Pavel Kuka podílí řadu let,“ dodala společnost.