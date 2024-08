Paska a Viktorin o prodeji agentury: Klíčové věci jsou jasné. Třeba Hložek

Před dvěma třemi lety se poprvé potkali a povídali si o možném prodeji významné manažerské firmy. V pondělí se pánové Paska a Viktorin definitivně dohodli.

Proč jste se rozhodl úspěšnou firmu prodat, pane Pasko?

Paska: „Přemýšlel jsem o tom déle. Ale loni jsem si plně uvědomil, že už je na čase. Blížila se osmdesátka a řekl jsem si šlus.“

Viktorin: „Jedním z důvodů opravdu je věk a zdravotní stav pana Pasky. Jel naplno desítky let. Zůstává tady však v roli prezidenta. Může se věnovat, čemu chce, ale zároveň už na sobě nemá břemeno každodenní operativy. Já se stávám většinovým majitelem s tím, že minoritní podíl bude mít Pavel Kuka jako klíčový manažer, který pod panem Paskou byl po celou dobu jeho pravou rukou. Tím zůstane zachována kontinuita.“

Kdo koho oslovil?

Viktorin: „Původní debata začala před dvěma třemi roky. A vzešlo to od nás.“

Vy jste se jak dlouho rozmýšlel?

Paska: „Asi tak půl roku.“

Sehrálo roli, že jste prodělal náhlou zdravotní komplikaci?

Paska: „Zřejmě nakonec vysokou, ale o tom, co bude s firmou dál, jsem přemýšlel tak či tak. Moje zdravotní příhoda to jen urychlila.“

Až doposud jste byl jasnou jedničkou ve firmě, stoprocentním majitelem. To se mění, zůstáváte však v roli prezidenta. Jaké vám zůstanou pravomoce?

Paska: „Když člověk prodá firmu a má najednou šéfa, tak menší, to je jasné.“

Viktorin: „Budeme dva jednatelé, takže to bude změna oproti dosavadní one man show.“

Jaká bude role Pavla Kuky?

Viktorin: „Pavel Kuka je klíčový manažer a budoucí minoritní společník. Jeho