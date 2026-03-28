Role Pučka v korupční kauze: spojení s Wolfem a Karvinou. Jakou má minulost?
Je to veterán fotbalových korupčních kauz. Lubomír Puček. Potrestán byl zatím pouze jednou, za prohřešek na Slovensku. Teď mu hrozí další soud. Jeho role v čerstvém případu má mít spojitost s Karvinou a jejím šéfem Janem Wolfem.
Když deník Sport před čtyřmi roky chystal knihu Devadesátky, bývalý ligový sudí Lubomír Puček přislíbil svou vzpomínku na události tzv. Žhavého léta 1995. Pak však po dlouhém váhání odmítl: „Nezlobte se, ale nakonec se nebudu vyjadřovat. Nechci, abych kvůli třicet let staré věci lítal zase po soudech,“ vysvětlil.
Nyní se jim možná nevyhne.
Zatím však nevíme, zda se ocitl mezi 32 osobami, které státní zastupitelství obvinilo z porušení zákona v souvislosti s match fixingem nebo sportovní korupcí. Oficiálně není ani známo, proč byl čtyřiašedesátiletý muž v úterý ráno spolu s desítkami dalších osob zatčen. Nejpozději ve čtvrtek se vrátil na svobodu, kde bude patrně vyšetřován.
Zákulisní informace říkají, že se někdejší sudí dostal na seznam podezřelých kvůli napojení na Jana Wolfa, primátora Karviné a především bosse tamějšího prvoligového klubu. Ten je rovněž předmětem policejného vyšetřování. Kolem nich se měl pohybovat také Daniel Černaj, muž s velmi špatnou pověstí spojovaný s nelegálními sázkami.
Spojení Pučka s Wolfem není nové. Ti dva se potkali v roce 2016 v ostravském Baníku. Wolf tam působil jako předseda představenstva, Puček dorazil jako sportovní manažer ke konci sezony, během níž slavná značka nezadržitelně zamířila do druhé ligy.
Wolf to tehdy pro iDnes vysvětloval. „Pohybuje se ve fotbalovém prostředí, zná spoustu hráčů, manažerů i funkcionářů a Baník dneska potřebuje nejvíce vyjednávat o nových smlouvách, o hráčích. K tomu se ve fotbalovém prostředí musíte dobře orientovat, nejde vzít člověka z byznysu, který neměl s fotbalem nikdy nic společného,“ uvedl při Pučkově nástupu.
A na námitku o kontroverzní pověsti čerstvé posily pověděl. „Pokud vím, měl jednu aférku v roce 2004 a pak se nějak vytratil. Znám ho ale hrozně dlouho, neměli jsme žádný problém.“
Pučkova metoda neboli úplatek naoko
Jejich spolupráce v Baníku však nebyla dlouhá. Puček klub opustil po sezoně 2016/17, kdy se Baník vrátil mezi elitu. Wolf zanedlouho, v listopadu 2017.
Puček se v onom roce 2004 skutečně vytratil, protože na protest proti trestu od komise rozhodčích ukončil kariéru sudího. V roce 2005 se připojil k tehdejšímu šéfovi Slavie, v klubu pracoval jako manažer. Vydržel zase jen rok, rezignoval v říjnu 2006 poté, co ho ostravský soud pravomocně odsoudil k pokutě 70 000 korun za podplácení sudího Jiřího Vodičky, jemuž měl nabídnout 50 000 korun (slovníkem 50 litrů vína) za ovlivnění utkání Banská Bystrica–Púchov.
V roce 2009 pracoval jako ředitel druholigového Hlučína. Po jeho pohárové výhře nad Zábřehem obvinila policie sudího z přijetí úplatku za účelem ohnutí výsledku pro Pučkův tým. Neprokázalo se však, že za tím stojí právě on. O tři roky později se Puček dostal do podezření, že má zásadní vliv na severomoravské rozhodčí napojené na sázkařský gang. Důkazy se rovněž nenašly.
Mluví se také o Pučkově metodě neboli úplatku naoko. Postaví se do role prostředníka, který nabídne zařízení úplatku u rozhodčího. Jenže peníze se na půli cesty, tedy u něj, zastaví. Třetí strana totiž figuruje v příběhu jenom ve vyprávění, o své domnělé roli vůbec netuší.
Teprve se uvidí, z čeho případně policie Pučka viní tentokrát.