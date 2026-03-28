Exhibice legend na Anfieldu: Koller se trefil jako zamlada, v akci i Šmicer nebo Gerrard
Najít si míč ve vápně a dát gól? To se nezapomíná, zvlášť když se jmenujete Jan Koller. Legendární český útočník se v sobotu ukázal v exhibičním charitativním zápase mezi Liverpoolem a Borussií Dortmund (2:2) na Anfieldu. A v akci byla i další velká fotbalová jména.
Na jedné straně Steven Gerrard, Vladimír Šmicer, Jerzy Dudek nebo Martin Škrťel. Na té druhé vedle Kollera Mohamed Zidan, Brazilec Dedé či Kevin Grosskreutz. Zaplněný Anfield se v reprezentační přestávce bavil utkáním hvězd minulosti, ve kterém o výsledek nešlo.
Liverpool po gólech Thiaga Alcantary a Jaye Spearinga vedl po první půli 2:0, Dortmund po změně stran vyrovnal díky trefám Zidana a Kollera. Nejlepší střelec české reprezentační historie, který v pondělí oslaví třiapadesáté narozeniny, připomněl své výjimečné umění. Ve vápně si našel dlouhý centr, prosadil se přes obránce a hlavou skóroval.
Ješte před zápasem na Instagramu zveřejnil fotografii s Vladimírem Šmicerem a Peterem Crouchem. „S Peterem jsme se na hřišti během kariéry nikdy nepotkali, takže tohle je vlastně naše premiéra. Je skvělé se takhle sejít, zavzpomínat a užít si fotbal i mimo hřiště,“ naťukal Koller k příspěvku.
Legendy Liverpoolu z lavičky řídil trenér Jürgen Klopp, který si po zápase užil děkovačku s fanoušky. Stejnou jako v dobách, kdy úspěšně šéfoval Salahovi a spol. V současné sezoně příznivci „Reds“ zatím tolik radosti nemají, v Premier League jejich klubu patří až páté místo.