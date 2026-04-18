Agent Kolář o „svých“ gólmanech: Vítek budí ohlasy i v United, zraněný Jaroš. A co Kinský?
Hráčský agent Viktor Kolář zastupuje mimo Matěje Kováře i další fotbalové gólmany, kteří momentálně působí v Anglii, Španělsku, Nizozemsku nebo Rakousku. Majitel agentury Sport Invest popisuje pro deník Sport a web iSport aktuální situaci vybraných brankářů a také Antonína Kinského z Tottenhamu.
Matěj Kovář (25)
- PSV Eindhoven
- Zápasy: 41
- Čistá konta: 8
- Inkasované góly: 59
„Matěj je dobře nastavený kluk, má své kvality a k tomu rád trénuje, je perfekcionista. Prostě ukázal výkonnost. Trvalo akorát pár týdnů, než se úplně sladil s trenérem brankářů, ale našli si potom cestu, jak a na kterých věcech pracovat. Hledal s přítelkyní domov a nakonec ho našli. Když zůstane další rok nebo klidně i čtyři v PSV, jsem s tím úplně v míru. Je v top organizaci a má možnost pravidelně hrát evropské poháry, samozřejmě nejlíp Ligu mistrů. Do toho je vytížený také v reprezentaci. Patří mezi top české hráče, co se táče kvality angažmá.“
Vítězslav Jaroš (24)
- Ajax Amsterdam (hostování z Liverpoolu)
- Zápasy: 26
- Čistá konta: 5
- Inkasované góly: 42
„Bohužel si udělal křižák, jinak byl z mého pohledu v nominaci národního týmu. Je v super péči Liverpoolu, který se hned spojil s doktory z Ajaxu, a už druhý den letěli do Amsterdamu řešit jeho transport. Hojí se dobře, ale takové zranění nejde urychlit. Vrátí se během podzimu. Vítek je pro Liverpool téma, scénářů je hodně. Vstoupí do toho délka smlouvy, kterou má od léta ještě na dva roky. Buď se najde klub, který ho bude chtít na permanentní přestup a doléčí si ho, nebo zůstane v Liverpoolu do zimy a budeme řešit další kroky.“
Radek Vítek (22)
- Bristol City (hostování z Manchesteru United)
- Zápasy: 37
- Čistá konta: 11
- Inkasované góly: 46
„Radek je velmi motivovaný a ctižádostivý kluk. Dřív byl víc vyprofilovaný na anglický trh, ale hodně mu pomohlo hostování v Rakousku. Pochopil, jak funguje celý fotbalový svět. A že to není jen o Ostrovech. Dneska je otevřený všemu, chápe souvislosti. A když zanecháte stopu na evropském trhu, tak se vám otevře do budoucna víc možností. Teď na hostování v Bristolu se vše potkalo, má tam peckové zázemí. Radkovi se daří, sbírá nuly, začíná se o něm mluvit. Nemám strach, že bychom na něj v létě neměli nabídky. Musíme počkat, jak budou fungovat United. Mluvíme s nimi, zrovna minulý týden jsme absolvovali společný hovor. O Radkovi ví, jeho sezona budí ohlasy.“
Adam Stejskal (24)
- Tirol
- Zápasy: 28
- Čistá konta: 6
- Inkasované góly: 46
„Chytá už třetí sezonu pravidelně v Rakousku, udělal velký progres. Po sezoně mu skončí smlouva, takže taky budeme řešit jeho situaci. Zatím v tuhle chvíli nechci ještě nic naznačovat, nebudu konkrétní. Pomohla mu určitě rakouská cesta, byl to správný mezikrok. V minulosti působila v Rakousku celá legie českých hráčů jako Vachoušek nebo Sionko, teď na tu cestu navazujeme. Stejskal, Jaroš, Baier, Vítek a Daněk, tihle všichni potvrzují možnosti tohohle trhu. Je to lidské a profesionální prostředí, mají krásné stadiony, perfektní infrastrukturu. Je to dobrá platforma k rozvoji hráče a jeho cestě do ještě kvalitnějších soutěží.“
Jiří Letáček (27)
- Getafe
- Zápasy: 3
- Čistá konta: 1
- Inkasované góly: 5
„Je jen otázka toho, až bude správný čas a nějaký klub na něj dostane chuť. V Getafe sice nechytá, ale v dnešní době jsou cenění i gólmani, kteří akceptují svoji roli a přitom prokazují výkonnost na denní bázi. Jirka je přesvědčený, že zvládne odchytat dobré zápasy, ale zároveň respektuje kvalitu konkurenta. Trh se posouvá, kluby z Premier League hledají už i spolehlivé trojky, které mohou v případě potřeby okamžitě nasadit do soutěžního zápasu. Každý má svou cestu, moc přejeme Letymu, aby se z něj stala jednička. Má na to. Zároveň ale prokázal, že je dobrým parťákem a umí se správně chovat. Na trhu se o něm ví.“
Antonín Kinský (23)
- Tottenham
- Zápasy: 4
- Čistá konta: 1
- Inkasované góly: 6
„Tonda aktuálně není u nás pod smlouvou. Má agenta v Anglii, se kterým jsme dlouhodobě v kontaktu. Pro Tondu bude zásadní, jak dopadne sezona Tottenhamu. Je skvělé, že poslední zápas i přes prohru odchytal velmi dobře. Pevně věřím, že další utkání do konce sezony ještě přidá. Tonda je skvělý gólman, výjimečná osobnost. V létě jeho jméno bude rezonovat.“