Koller o gólu na Liverpoolu i jediném MS: Trpěl jsem... Teď zamíří na Planeo Cup
Potkal trenéra Jürgena Kloppa a zahrál si proti Stevenu Gerrardovi nebo Vladimíru Šmicerovi. Jan Koller obráží s týmem legend Borussie Dortmund exhibiční zápasy po celém světě. Na konci března se trefil hlavou na zaplněném stadionu Liverpoolu. „Fakt jsem si to užil,“ prohodil bývalý útočník. Možná i o tom bude vyprávět mladým fotbalistům na finálových turnajích Planeo Cupu.
Ambasadorem celorepublikového projektu Planeo Cup je už třetím rokem po sobě. „Baví mě sledovat, jak kluci a holky hrají fotbal se zaujetím, jak ho prožívají. Je tam skvělá atmosféra a už se těším na první turnaj,“ poznamenal Koller.
Baví vás role ambasadora?
„Musím říct, že si ji opravdu užívám. I když se nezastavím. Sleduju všechna utkání a jsem k dispozici na focení, autogramiádu a ještě do toho komentuji jeden z finálových zápasů, který vysílá Česká televize. Mám pořád co dělat. Nejvíc si popovídám s dětmi. Pokud se chtějí na něco zeptat, tak jim odpovím, poradím, pochválím je. Nebo taky utěším, když prohrají.“
Jakmile se s nimi pustíte do řeči, tuší, kdo jste?
„Nezažili mě na hřišti, ale mají informace od rodičů. Samozřejmě se mě nejvíc ptají na fotbal, ale někdy mě dokážou pořádně pobavit. Na turnajích jsou totiž děti od osmi do třinácti let a za mě platí, že čím jsou mladší, tím jsou bezprostřednější.“
Díky postupu národního týmu po dvaceti letech na mistrovství světa ožívají vzpomínky na šampionát v Německu, kde jste si zahrál. Jaký byl?
„Bohužel jsem odehrál jenom třiačtyřicet minut v prvním zápase. Podařilo se mi dát gól proti Americe, vedli jsme 2:0. Jenže jsem se zranil a šampionát pro mě skončil. Pak už jsem jenom trpěl na lavičce, přišly dvě prohry a jeli jsme domů.“
Ano, Češi vypadli po zápasech ve skupině.
„Přesto na to vzpomínám opravdu rád. Hrálo se v Německu, kde bylo skvělá atmosféra. Bylo to fajn, i když konec nám nevyšel.“
Jak vnímáte, že současná reprezentace se konečně protlačila na mistrovství světa?
„Je to velikánský úspěch. Věřím, že se zase trochu zvedne renomé českého fotbalu, a že děti budou mít ještě větší zájem o fotbal. Mistrovství světa je prostě nejvíc, co může být. Je to nejsledovanější sportovní akce na světě. Jsem rád, že jsme se na ni dostali.“
I když ne úplně herním způsobem? Národní tým přetlačil Irsko a následně Dánsko až po penaltách.
„Tohle dokážu pochopit. Přišel nový trenér (Miroslav Koubek) a neměl vůbec žádný zápas na testování. Rovnou ho čekaly dvě extrémně důležitá utkání. A v nich účel světí prostředky. Dostal zkrátka zadání postoupit na mistrovství světa, a to se podařilo.“
Očekáváte přesto zlepšení?
„Tým teď bude mít čas na přípravu, proto si myslím, že dostane jasnou tvář a bude podávat i lepší výkony, co se týče herního stylu.“
Budete sledovat zápasy přímo v Americe?
„Nechystám se tam, užiju si je v televizi a budu fandit. Nechodím moc ani na ligové zápasy, ani na Spartu. Nemám tolik času, chodím jenom na dětské akce, jakou je Planeo Cup.“
Nebo si ještě zahrajete exhibiční utkání, že?
„Jezdím s Dortmundem asi čtyřikrát do roka na opravdu zajímavé zápasy po celém světě. Byli jsme v Singapuru, naposledy jsme hráli proti Benfice a Liverpoolu. Toho se vždycky rád zúčastním, pokud dostanu pozvánku. Většinou chtějí, abych jezdil, což mě překvapuju. V týmu jsem už skoro nejstarší, ale vážím si toho. Dortmund je klub mého srdce.“
Jste jeho legenda, máte mezi fanoušky pořád velké jméno.
„Něco jsem za něj odehrál. Byl jsem v jednom z historických týmů, který získal mistrovský titul. Klubových legend je víc, ale vážím si toho, že jsem součástí tak skvělého mužstva.“
Užil jste si zápas na Liverpoolu?
„To byla nádhera. Stadion byl vyprodaný, bylo tam šedesát tisíc diváků. Udělali opravdu krásnou atmosféru. Navíc jsem si zahrál proti skvělým hráčům, jakými jsou Steven Gerrard, Peter Crouch a další hvězdy. Byl tam i Jürgen Klopp. Bylo to hezké a užil jsem si to.“
Nakonec jste dal gól hlavou na konečných 2:2. Co se vám honilo hlavou?
„To byla třešnička na dortu, neuvěřitelný zážitek. Přece jen mě takové zápasy už bolí. Je to velký rozdíl, když hraju proti o patnáct let mladším klukům. Na této úrovni je to hodně znát. Snažím se, abych se hlavně nezranil a neudělal úplnou ostudu. Jsem rád, že jsem i na hřišti ještě občas platný.“
Tentokrát to ostudou rozhodně neskončilo.
„Ale každý rok je znát. Je to horší a horší. Když se blíží zápas, snažím se na něj vždycky trochu připravit a naladit.“
Fyzicky se pořád udržujete?
„Hraju padel, hokej, tenis. Před zápasem proti Liverpoolu jsem šel i na fotbal, protože jsem jo před tím tři čtvrtě roku nehrál. Je potřeba, abych si zvyknul zase na jiný pohyb, protože je přece jenom odlišný než při hokeji nebo padelu.“
Finálové turnaje Planeo Cupu
|kategorie
|místo
|datum
|U13
|Blšany
|2.-3. května
|U12
|Blšany
|9.-10. května
|U11
|Kuřim
|16.-17. května
|U10
|Blšany
|23.-24. května
|U9
|Hlučín
|30.-31. května
|U8
|Hlučín
|6.-7. června