Další mistr Planeo Cupu. Sigma přebrala pohár od Trundy, v Kuřimi i olympijský vítěz
Po Spartě a Baníku je známý už třetí mistr letošního ročníku Planeo Cupu. Fotbalistům olomoucké Sigmy předal pohár pro vítěze v kategorii hráčů do jedenácti let předseda asociace David Trunda. „Je to nádherný turnaj s tradicí a spoustou dětí, které mají možnost se pohybovat a hrát,“ komentoval akci, která se konala o víkendu v Kuřimi. Druhé místo obsadil Motorlet Praha, třetí byly České Budějovice.
Vedle Trundy se na finálovém turnaji objevil tradičně ambasador Planeo Cupu Jan Koller a díky spolupráci s Nadací fotbalových internacionálnů další dva legendární hráči, a to bývalý útočník Tomáš Skuhravý a olympijský vítěz František Štambachr, který vyrůstal na Brněnsku.
„Planeo Cup je nádherná akce. Když mi bylo jedenáct, tak jsem hrál přes kopec v Čebíně, odkud pocházím. Pamatuji si velice dobře, že jsme vždycky po škole hodili tašky domů a šlo se kopat na hřiště, na které jsem to měl dvě stě metrů,“ vyprávěl dnes 73letý legendární fotbalista.
V minulosti kromě triumfu na turnaji v Moskvě získal zlato z mistrovství Evropy v roce 1976, s pražskou Duklou bral tři mistrovské tituly. „Můj názor je, že fotbal je pořád stejný,“ zamyslel se. „Samozřejmě je všechno o něco rychlejší, ale na můj vkus fotbalu malinko chybí krása a trošičku zápas. Za nás se kopalo kdykoliv, nebyly mobily, sociální sítě, takže jsme neměli víceméně co dělat,“ pokračoval.
Přesto v Kuřimi viděl zajímavé výkony, především suverénní jízdu olomoucké Sigmy, která prohrála jediný z celkových jedenácti zápasů. Základní skupinou prošla bez ztráty bodu a se skóre 17:0. Ve Zlaté skupině, v níž osmička nejlepších mužstev usiluje o medaile, došla i přes prohru s Vysokým Mýtem až k jasnému triumfu. Před dalšími třemi týmy měla náskok sedmi bodů.
Za Hanáky nasbírala po jedenácti bodech trojice Motorlet Praha, Dynamo České Budějovice a Sparta Brno. Prvnímu z nich pomohly k druhé příčce výhry nad oběma konkurenty. Jihočechům pak pomohlo lepší celkové skóre.
„Měli jsme s organizátory Planeo Cupu už několik setkání a věřím, že se nám podaří najít model, jak projekt společně rozvíjet, aby dětí a účastníků bylo co nejvíce, protože máme tady čtyřiadvacet týmů, což je přes čtyři stovky dětí a je to skvělé,“ řekl Trunda. „Když vidím rodiče a děti, jak tráví na všech místech České republiky společně čas, tak jednoznačně chceme projektu dál pomáhat.“
Pohár mládeže FAČR Planeo Cup se za dalším finálovým turnajem vrátí do Blšan, kde se už odehrála finálová klání ve dvou nejstarších kategoriích. O víkendu se utkají o triumf nejlepší týmy v kategorii hráčů do deseti let.
Planeo Cup 2026 - konečné pořadí
|kategorie hráčů do 11 let
|1. místo
|Sigma Olomouc
|18 bodů
|2.
|Motorlet Praha
|11
|3.
|Dynamo České Budějovice
|11
|4.
|Sparta Brno
|11
|5.
|Baník Ostrava
|10
|6.
|Pardubice
|8
|7.
|Zbrojovka Brno
|6
|8.
|Vysoké Mýto
|3
Nejlepší hráč: Jonáš Kalhous (FTA Praha)
Nejlepší střelec: Vilém Čaňo (Sigma Olomouc)
Nejlepší brankář: Tomáš Petrášek (Xaverov Horní Počernice)
Finálové turnaje
|kategorie
|datum konání
|vítěz
|U13
|2.-3. května (Blšany)
|Sparta Praha
|U12
|9.-10. května (Blšany)
|Baník Ostrava
|U11
|16.-17. května (Kuřim)
|Sigma Olomouc
|U10
|23.-24. května (Blšany)
|U9
|30.-31. května (Hlučín)
|U8
|6.-7. června (Hlučín)