Cupák našel v malém fotbale nový náboj. Zkušený matador přijímá na Euru jakoukoli roli
Je sice nováček, ale rozhodně ho nelze považovat ze nějakého benjamínka. David Cupák ve středu v Bratislavě vstoupí s českou reprezentací do svého premiérového mistrovství Evropy v malém fotbale, ovšem brněnský obránce patří k nejzkušenějším členům party, kterou vybral trenér Patrik Levčík.
Ve středu slaví sedmatřicáté narozeniny a v kariéře už toho Cupák zažil víc než dost. „S malým fotbalem jsem začal pořádně rok zpátky za Vikings Brno. Levča (trenér Patrik Levčík) za mnou došel, zda bych pomohl zkušenostmi ve hře, ale také realizačnímu týmu. Takže sice jedu na Euro jako nováček, ale nepovažuji se za něj. Většinu kluků znám, jen je to první šampionát,“ pronesl Cupák.
Pravidelně začal nastupovat za BKMK Brno v nejvyšší brněnské soutěži i za výběr Vikings Brno v Superlize malého fotbalu. Pomohl ke stříbru v Lize mistrů malého fotbalu a na konci roku nechyběl mezi těmi, které reprezentační kouč Levčík vzal do přípravy před mistrovstvím Evropy. Teď už je s národním mužstvem v Bratislavě. „Levča potřeboval pomoct zkušenostmi na hřišti i v realizáku. Domluvili jsme se, že s tím nemám problém, pokud bych měl uplatnění. Řekl jsem mu, že beru jakoukoli roli,“ sdělil zkušený zadák.
A že má co předávat. Přes deset let patřil do kádru české reprezentace ve futsale, nastoupil k 69 utkáním a vstřelil 33 gólů. Dvakrát se zúčastnil světového šampionátu, dvakrát hrál na mistrovství Evropy. Ve futsale dosáhl na metu 250 branek a zařadil se do Klubu kanonýrů, kariéru spojil s klubem Helas Brno.
Jenže v tomto odvětví už další mety nepřekonává, našel novou výzvu v malém fotbale. „Dostal jsem zase jiný náboj. Z palubovky při futsalu už mě bolela kolena, pořád se jezdí mimo Brno někam za Prahu, výjimkou je Vyškov, už jsem z toho byl fyzicky zdeptaný. Na umělce při malém fotbalu nejsou otřesy kolen tak hrozné, jsou ztlumené. A je to pro mě zase něco nového. Už Liga mistrů mě nakopla, abych se malému fotbalu věnoval, pak přišla vidina mistrovství Evropy a ještě je tady vyhlídka mistrovství světa v Brně za rok. To pro mě znamená motivaci do budoucna, proč se tomuto sportu věnovat a dát mu čas,“ objasnil borec, který si připsal i pět startů v nejvyšší české fotbalové soutěži v dresu Zbrojovky Brno.
Česká reprezentace malého fotbalu zahájí mistrovství Evropy ve středu hodinu po poledni s Portugalskem. Zápas přenáší v přímém přenosu ČT sport. V základní skupině B se utká ještě v pátek s Izraelem a v sobotu s Bulharskem. Cupák hodlá pomoct nejen na hřišti, ale vzhledem k jeho trenérským zkušenostem i takticky. „Sedli jsme si s Levčou nad tím, v čem má být moje role. Především budu pomáhat mladším klukům třeba při obranném postavení při standardkách. V tom se přidá i Honza Havel, který má taky dost futsalových zkušeností,“ přiblížil Cupák.
Trenér Levčík a jeho asistent Stanislav Lerch nebudou váhat, aby se s protřelými matadory poradili v herních situacích. „Malý fotbal se vyvíjí, už to není hurá styl, ale je takticky docela svázaný. Viděli jsme to na Lize mistrů, kde se hrají signály z futsalu. Sledoval jsem tady při tréninku Poláky, kteří nacvičovali výjezdy od brankáře, což jen potvrzuje, že se klade stále víc důrazu na taktickou stránku,“ poznamenal brněnský obránce. „Bulhaři, Černohorci, to jsou pořádná chlapiska, Portugalci budou taky nepříjemní. Hala se zdá menší, takže to bude hodně o soubojích a rozhodnou maličkosti, můžeme si pomoci standardkou, nacvičovali jsme rohy, auty,“ doplnil.
Český zadák počítá s tím, že nemusí zasáhnout do každého duelu na mistrovství Evropy. „Přijal jsem jakoukoli roli a nepočítám s tím, že bych odehrál všechny zápasy, už kvůli kolenům,“ řekl. „Záleží na soupeři, když nás bude hodně presovat, potřebujeme hráče, kteří jsou na tom fyzicky i pohybově dobře. Ale v zápasech, kde bude možnost mě využít, kde bude potřeba dostat se do uzavřené obrany nebo hrát power play, tak budu k dispozici kdykoli. Turnaj je náročný a uvidíme, jak se bude vyvíjet. Průběžně si budeme s trenérem říkat, kdo by na koho mohl platit,“ popsal Cupák.
České mužstvo má podle něj kvalitu a přednosti, díky kterým může uspět. „Sílu vidím v tom, že kluci hrají dlouho spolu, především první brněnská pětka, k tomu dva kluci z Mostu, kteří mají taky futsalové návyky. V tom může být naše síla, dobře drží balon, umí zakombinovat. Druhá pětka s Honzou Havlem a Danem Kasalem, to jsou zkušení kluci, kteří by hru měli usměrnit, vepředu jsou silný Eksi a rychlý Šmerdis (Pavel Exner a Dominik Šmerda),“ okomentoval sestavu zkušený bek.
Ten doufá, že na Zimní stadion Ondreje Nepely do Bratislavy dorazí početná skupina českých fanoušků. „Hrajeme kousek od hranic a snad nás dojdou lidi podpořit, budeme strašně moc rádi. Hala je krásná, město taky,“ pozval příznivce národního týmu. Čeští reprezentanti v roce 2018 mistrovství Evropy na Ukrajině ovládli, ale od té doby nepřešli na žádném velkém turnaji přes čtvrtfinále. Na Euru 2024 v Sarajevu vypadl národní tým v osmifinále s domácí Bosnou a Hercegovinou po prohře 2:3 v penaltovém rozstřelu. Na loňském světovém šampionátu v ázerbájdžánském Baku, kde poprvé vedl mužstvo trenér Levčík, vystavila stopku ve čtvrtfinále Černá Hora, která zvítězila 1:0.
V Bratislavě, kde turnaj vyvrcholí 4. června, se česká družina touží vrátit mezi elitu starého kontinentu. Titul obhajuje Srbsko. „Chceme uspět. Postup ze skupiny je pro nás samozřejmě první cíl a poté hodláme zabojovat o medaile. Při Lize mistrů jsme si s BKMK Brno dokázali, že hrát se dá se všemi, když k tomu přistoupíme na sto procent. Bude to hodně o hlavě, i když se nám nebude dařit, zlomíme to vůlí a chtíčem, pak můžeme uspět,“ burcoval Cupák.
