Slavná Barcelona ve Zlíně! Projekt se zrodil v hospodě při debatě u piva
Ve Zlíně se rodí projekt, který ještě před pár měsíci zněl jako fotbalová fantazie po třetím pivu. Dnes už má ale konkrétní obrysy. V Baťově městě se na začátku července (1.7.-5.7.) uskuteční vůbec první oficiální Barça Academy Camp v Česku! Následovat budou další v Praze (7.7.-11.7.) a v Brně (13.-17.7.).
Nejde jen o logo Barcelony na plakátu. Organizátoři mluví o přímém propojení na metodiku jednoho z nejslavnějších klubů světa, práci s dětmi, trenérské know-how i přístupu, který vychoval hráče jako Lionel Messi, Andrés Iniesta nebo Lamin Yamal.
A celé to začalo dost nečekaně.
„Seděli jsme po zápase Barcelony s Elche v jedné zapadlé hospodě v Barceloně. Fotbal, atmosféra, dlouhá debata o výchově dětí, o klubech, o tom, co v Česku chybí. A někdy kolem půlnoci zazněla věta: Co kdyby byl první Barça camp právě ve Zlíně?“ popisuje jeden z iniciátorů projektu Jiří Jaroš, bývalý útočník Zlína.
Na druhé straně stolu seděl honorární konzul Juan Bermúdez, člověk napojený na prostředí katalánského velkoklubu a držitel licence pro organizaci akademických kempů ve střední Evropě. Z neformální debaty se postupně stala série jednání, videohovorů a příprav.
Dnes už se ve Zlíně neřeší, zda projekt vznikne, ale jak velký nakonec bude. Barça Academy Camp není klasický příměstský kemp, kde děti dopoledne běhají slalomy a odpoledne sbírají podpisy. Základ tvoří filozofie FC Barcelona – práce s prostorem, rozhodování pod tlakem, technika v rychlosti, skenování hry nebo schopnost řešit situace jedním dotykem.
Trenéři ze systému Barcelony
Důležitou součástí prestižní akce pro děti od šesti do šestnácti let mají být i semináře pro trenéry. „Nejde jen o děti. Chceme, aby si něco odnesli i čeští trenéři. V Barceloně mají úplně jiný pohled na komunikaci s hráčem, na rozvoj sebevědomí nebo práci s chybou. To je možná ještě cennější než samotné tréninky,“ zaznívá z organizačního týmu.
Podle informací iSportu by ve Zlíně mohli působit i trenéři přímo napojení na akademický systém Barcelony. Organizátoři zároveň jednají o doprovodném programu, exhibicích a návštěvách známých jmen.
Pro mnoho lidí může být překvapení, proč si projekt vybral právě osmdesátitisícový Zlín na východě Moravy. Jenže právě to je podle organizátorů jedna z hlavních myšlenek. Nemá jít o žádný komerční megaprojekt pro vyvolené. „Zlín má obrovskou tradici práce s mládeží a zároveň obrovské srdce. Pořád tu existují trenéři, kteří to dělají hlavně pro děti. A právě to Barcelonu zajímalo,“ tvrdí padesátník Jaroš, jenž před lety hrával druhou ligu a je členem představenstva prvoligového FC Zlín.
Kemp má velké ambice. Ve hře jsou stovky dětí z celé republiky i ze Slovenska. Pokud projekt uspěje, mohl by se stát každoroční akcí. Nevznikl v kanceláři agentury ani během marketingového brainstormingu. Stačila obyčejná debata o fotbale v malé barcelonské hospodě…