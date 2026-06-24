Koller o Planeo Cupu i české hře na MS: Moc mě nebaví... Vadí mi alibismus
Sleduje mistrovství světa. Kromě favoritů ho baví Spojené státy americké, Kanada, Japonsko, Jižní Korea či Norsko. „Ale u toho jsem předpokládal, že bude silné. Je černý kůň turnaje,“ řekl bývalý reprezentační útočník Jan Koller. Přitom ještě nedávno byl ponořený do mládežnického fotbalu. Má za sebou třetí rok v pozici ambasadora Planeo Cupu. „Určitě budu pokračovat,“ potvrdil dnes 53letý sympaťák, který popisuje i vlastní výkon v hudebním klipu rappera Mc Kennyho. Program MS 2026 ZDE >>>
Baví vás mládežnické turnaje Planeo Cup?
„Je k nezaplacení vidět děti, jak sportují s velkým nadšení. Je jich vždycky plné hřiště. Užívám si to, stejně jako minulé ročníky. I když je to opravdu náročné, vždycky do toho jdu. Dává mi to smysl, rád podporuju podobné akce.“
Máte u toho emoce?
„Pokaždé chci být s dětmi aspoň jeden finálový den od rána do večera. Jsem u hřiště, sleduju jejich zápasy a chválím je, když se daří. Nebo povzbuzuju, pokud se nedaří. Jsem tam i pro rodiče.“
Došlo i na setkání s fotbalovými legendami, že? Na turnaj dorazili Antonín Panenka, Jan Berger, Petr Samec nebo Michal Horňák.
„Jde vždycky o hezké setkání, protože se zase až tak často nevidíme. Je fajn si občas popovídat. Líbí se mi ale, že se potkávám s hráči, kteří už mají na turnajích syny. Je dobře, že jdou ve šlépějích úspěšných otců.“
Kdo vás z nich zatím nejvíc překvapil?
„Znám dobře už syna Karola Kisela, který prochází Planeo Cupem každý rok. Poprvé jsem měl teď možnost vidět syna Thea Gebre Selassieho nebo Petra Jiráčka. Jsou šikovní. Je vidět, že se potatili. Teď bude záležet na nich, jak se to bude dál vyvíjet.“
Zaregistroval jste na turnaji naději, o které ještě uslyšíme?
„Těžko říct, jestli to někam dotáhnou. Cesta je ještě dlouhá. Sleduju ale, jak trenéři pracují s dětmi. Snaží se držet moderních trendů.“
Co to znamená?
„Zbytečně nenakopávají dlouhé míče, ale kombinují, hrají po zemi a rozehrávají už od gólmana. Hráči se pokoušejí jít jeden na jednoho. Tohle jsou prvky, které vyžaduje současný fotbal. Trenéři jim to vštěpují do hlav.“
Jde možná o změnu myšlení?
„Vnímám to tak. I pravidla k tomu směřují, protože brankáři nesmějí vykopnout míč za půlku, jinak ho získá soupeř. To všechno klade důraz na to, aby kluci hráli po zemi a technicky. Ne žádnou nakopávanou.“
MS mě zatím baví. Hra Česka moc ne
Aby pak třeba uspěli na mistrovství světa. Kdo vás na něm zatím zaujal?
„Hodně mě překvapily Spojené státy americké. Kanada hraje skvělý fotbal, stejně tak Japonsko nebo Jižní Korea. U Norska jsem to předpokládal, je to pro mě černý kůň turnaje. I týmy, které nejsou na top úrovni, se snaží hrát hezký fotbal. Kombinační, moderní… To je dnešní trend.“
Takže si vás turnaj získal?
„Nebyl jsem zastáncem toho, že je na šampionátu osmačtyřicet mužstev. Jsou méně koukatelné zápasy, ve kterých slabší tým vehementně brání. Třeba jako Ghana proti Anglii (0:0). Ale jsem hodně zvědavý na play off, až budou proti sobě hrát nejlepší celky. Zatím se bavím.“
I u hry českého mužstva?
„Ta mě moc nebaví. Bohužel. Uvidíme, jestli se stane zázrak a podaří se nám postoupit. I tak bychom si měli turnaj bez alibismu a správně vyhodnotit a jít jinou cestou.“
Jakou?
„Držet se moderního trendu. Nemáme zas tak špatné fotbalisty. Pasáže v zápasech byly dobré, ale je potřeba, aby byly delší. Nesmíme si lhát do vlastní kapsy a být alibističtí. To mi vadí a to mě mrzí nejvíc. Bez toho se neposuneme. Měli bychom to nazvat pravými jmény. Nelíbí se mi ten alibismus.“
Kam tím směřujete?
„Snaží se to ještě ospravedlnit. Svádí hru na únavu, řeší se nadmořská výška. Furt se snažíme něco omlouvat. Teď nás čeká nejdůležitější zápas, ale až šampionát skončí, musíme si to sebekriticky vyhodnotit a pokusit se s tím něco udělat.“
Teď odbočím mimo fotbal. Rapper Mc Kenny o vás složil písničku, co jste na to říkal?
„Ani jsem ho neznal, ale oslovil mě a přišlo mi to jako dobrá recese. Kývnul jsem na to, protože o to hodně stál. Snažím se vždycky vyhovět.“
Viděl jste dopředu text?
„Nějak jsem to extra nezkoumal, protože i žánrově jsem někde jinde. Jsem spíš rocker. Ale tohle se mi líbilo.“
Figurujete i v hudebním klipu. Jak jste se cítil v roli herce?
„Absolvoval jsem jeden natáčecí den, bylo to vtipný a nová zkušenost.“
Dokonce v něm tancujete.
„Spíš jsem se pokyvoval, protože nejsem extra velký tanečník. Vyznělo to docela komicky, protože nejsem muzikant. Bylo to určitě pro mě zajímavé.“
Planeo Cup 2026 - finálové turnaje
|kategorie
|místo konání
|datum konání
|vítěz
|U8
|Hlučín
|6.-7. června
|AC Sparta Praha
|U9
|Hlučín
|30.-31. května
|AC Sparta Praha
|U10
|Blšany
|23.-24. května
|AC Sparta Praha
|U11
|Kuřim
|16.-17. května
|SK Sigma Olomouc
|U12
|Blšany
|9.-10. května
|FC Baník Ostrava
|U13
|Blšany
|2.-3. května
|AC Sparta Praha