Dynamo prolomilo mlčení: spojená příprava na ČFL, opory jsou pryč. Trvá nejistota
Po téměř dvouměsíční pauze vydalo budějovické Dynamo první oficiální zprávu o aktuální činnosti v přípravném období. Jihočeský klub, který se ještě před dvěma lety chystal na sezonu v Chance Lize, ve značně úsporném módu vyhlíží start mezi amatéry v ČFL. Klub nadále vlastní britská podnikatelka Nneka Ede, po ztrátě profesionální licence a pádu z druhé ligy je takřka nemožné zjistit, jakým směrem se klub vydá. Čeká se na jeho možný prodej a budoucí restart pod Jihočeským krajem.
Klub v úterý vydal poprvé od 8. června čerstvou oficiální zprávu na svůj web i sociální sítě. Veřejnost velmi stroze informuje o odehrání pěti letních přípravných zápasů, v nichž klub čtyřikrát vyhrál a jednou prohrál. Absolvoval duely s rakouským Bad Leonfeldem, Hlubokou nad Vltavou, rezervou Slavie, Tempem Praha a Benešovem. Generálka na sezonu je v plánu v Mladé Boleslavi proti místnímu béčku.
Dynamo by mělo zahajovat sezonu v ČFL už v neděli 9. srpna proti Admiře. Pád tradiční jihočeské značky je ale ohromný a smutný. Klub sice dokončil uplynulý ročník ve druhé lize a sportovně se zachránil, jenže nedostal profesionální licenci a byl administrativně sesazený o soutěž níž. V ČFL ještě na jaře hrálo béčko Dynama, které muselo nedobrovolně do divize.
Představitelé klubu vyhlašovali ještě během jara vidinu návratu do první ligy, aktuální situace je ale tristní. Odešla většina kvalitních a zkušených hráčů (například nejlepší střelec Antonín Vaníček do Zbrojovky Brno), z kádru zbylo jen torzo.
Trenérské role se dočasně ujal Jan Dvořák, v minulé sezoně asistent u B týmu, který vedl jako hlavní Martin Sladký. O něm se v souvislosti s posunem k áčku mluvilo, ale s klubem se po vypršení smlouvy (zatím) na spolupráci nedohodl. Dvořák aktuálně připravuje na sezonu spojený první i druhý tým, podmínky jsou ale složité.
Mužstvo jezdí trénovat a hrát přípravné zápasy po budějovickém okolí, areál Složiště, v němž působí zejména jihočeská akademie, aktuálně vůbec nevyužívá. „Trénujeme zatím na Dobré Vodě. Připravujeme se áčko a béčko dohromady, i když zatím nemáme počet hráčů úplně na dva týmy. Na druhou ligu by to bylo stoprocentně málo. Na třetí ligu a divizi už by se to nějak zvládnout dalo, ale určitě je třeba počty zvýšit,“ zmínil dočasný kouč Dvořák v nedávném rozhovoru pro idnes.cz.
Světlem na konci tunelu mohou být jednání mezi majitelkou Nnekou Ede a vedením Jihočeského kraje ohledně možného prodeje klubu. Věc se ale natahuje, mimo jiné se čekalo na to, až britská podnikatelka umožní provést ekonomický audit. Za klub podle různých zdrojů ze zákulisí požadovala od kraje zhruba 2,5 milionu eur (přibližně 60 milionů korun). Vzhledem k tomu, že důležití hráči tým opustili, ale hodnota klesla.
Zatímco akademie a mládežnické týmy fungují, áčko spadlo z profesionálního nastavení na boj o holé přežití. V kancelářích prakticky nikdo nepracuje, klub drží nad vodou jen největší srdcaři. Bez jakékoliv jistoty, kam se kdysi silná značka nasměruje.
„Já se nabídl, že pomůžu v začátku sezony rozjet oba týmy. Jsem v klubu už skoro dvacet let, mám k němu vztah, proto to také dělám,“ zmínil Dvořák. „S vedením jsme se domluvili, jak budeme fungovat a zatím všechno platí. Ale víme, že je to dočasný stav. Současný realizační tým, tedy Dan Cettl, Zdeněk Křížek, Pavel Jůn, Ondra Lád, Filip Tůma a doktoři Martin Held a Karel Šustr, drží vlastně i chod klubu. Těm patří největší dík,“ zdůraznil.
Start ostré sezony se blíží, zápasy by mělo hrát Dynamo normálně na hlavním stadionu na Střeleckém ostrově. Ten vlastní město, na jaře po sérii sporů a afér vypovědělo klubu smlouvu z nájmu, běží dvanáctiměsíční výpovědní lhůta. Kvůli tomu, že Dynamo nemělo zajištěný stadion do konce sezony, přišlo o druhou ligu.
Možným posunem může být odkoupení klubu krajem, který ho pak hodlá prodat novému investorovi. Cesta z úplného dna ale bude velmi náročná a dlouhá. Stále probíhají spory u CAS (mezinárodní sportovní arbitráže), kam se obrátila Ede se svými spolupracovníky. Město výpovědí ze stadionu podle ní zničilo její investici v Budějovicích.