Speciál k evropským pohárům: 68 stran, soupisky, losy soutěží i Pilař o Messim
Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k fotbalovým pohárům. Na 68 stranách najdete soupisky všech soupeřů čtyř českých týmů napříč soutěžemi. Hledáme hlavní kandidáty na trofeje. Nechybí přehledně zpracované programy Ligy mistrů i Evropské a Konferenční ligy. Václav Pilař vzpomíná na bitvy s Messim a Zlatanem. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- speciál Evropské poháry
- 68 stran
- Soupisky: české kluby a jejich soupeři
- Rozhovor: Václav Pilař / jak si měnil dres Messim v Edenu
- Program: kompletní los LM, EL a KL
- Liga mistrů: Slavia a 8 hrozeb
- Evropská liga: kdo čeká na Plzeň a Spartu
- Konferenční liga: výzva pro Jablonec
- Zaostřeno: kdo získá trofeje?
- Hvězdy: koho sledovat, statistiky, ideální sestavy
- Historie: šampioni i rekordy
- TV program: všechny sportovní stanice