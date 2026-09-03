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Speciál k evropským pohárům: 68 stran, soupisky, losy soutěží i Pilař o Messim

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Fotbal
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Už v pátek vychází Sport Magazín +PLUS k fotbalovým pohárům. Na 68 stranách najdete soupisky všech soupeřů čtyř českých týmů napříč soutěžemi. Hledáme hlavní kandidáty na trofeje. Nechybí přehledně zpracované programy Ligy mistrů i Evropské a Konferenční ligy. Václav Pilař vzpomíná na bitvy s Messim a Zlatanem. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • speciál Evropské poháry
  • 68 stran
  • Soupisky: české kluby a jejich soupeři
  • Rozhovor: Václav Pilař / jak si měnil dres Messim v Edenu
  • Program: kompletní los LM, EL a KL
  • Liga mistrů: Slavia a 8 hrozeb
  • Evropská liga: kdo čeká na Plzeň a Spartu
  • Konferenční liga: výzva pro Jablonec
  • Zaostřeno: kdo získá trofeje?
  • Hvězdy: koho sledovat, statistiky, ideální sestavy
  • Historie: šampioni i rekordy
  • TV program: všechny sportovní stanice

Vychází Sport Magazín +PLUS k fotbalovým pohárům

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