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Český systém s trenéry a licencemi je problematický, říká Rodinger. S Kinským má sen

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Fotbal
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Kontakty, kamarádství, PR. Pomáhají tyto atributy českým koučům k angažmá v profesionálních soutěžích? A neměla by se spíš řešit lidská a profesní kvalita včetně nutnosti vlastnit adekvátní licenci FAČR? Dominik Rodinger, jenž naposledy působil v Dukle, tohle téma podrobně popisuje v rozhovoru pro Ligu naruby. „Problém je v nastavení zdejšího systému,“ nebojí se upřímně říct devětatřicetiletý trenér a zmiňuje i konkrétní případy. Během hodinového povídání však bývalý gólman i chválí, jeho inspirací je nejen Roberto De Zerbi, ale i Aleš Majer s Janem Jelínkem.

  • Jak v Dukle fungoval s Davidem Holoubkem a Markem Niklem?
  • Jaký společný sen má s brankářem Antonínem Kinským?
  • Pomáhají mu podcasty a televizní studia, nebo spíš škodí?
  • Jak jsou v Česku placení trenéři na nižších úrovních?
  • Proč je studium trenérských licencí FAČR tak super?
  • Ale z jakého důvodu nejsou vstupenkou do profesionálního fotbalu?
  • Měří se v tuzemsku všem stejně?
  • V čem ho inspiruje mladoboleslavský kouč Aleš Majer?
  • Nechce jít strukturou velkoklubu jako Jan Jelínek?

Kompletní rozhovor s Dominikem Rodingerem najdete na www.liganaruby.cz a iSport PREMIUM.

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