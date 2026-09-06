Český systém s trenéry a licencemi je problematický, říká Rodinger. S Kinským má sen
Kontakty, kamarádství, PR. Pomáhají tyto atributy českým koučům k angažmá v profesionálních soutěžích? A neměla by se spíš řešit lidská a profesní kvalita včetně nutnosti vlastnit adekvátní licenci FAČR? Dominik Rodinger, jenž naposledy působil v Dukle, tohle téma podrobně popisuje v rozhovoru pro Ligu naruby. „Problém je v nastavení zdejšího systému,“ nebojí se upřímně říct devětatřicetiletý trenér a zmiňuje i konkrétní případy. Během hodinového povídání však bývalý gólman i chválí, jeho inspirací je nejen Roberto De Zerbi, ale i Aleš Majer s Janem Jelínkem.
- Jak v Dukle fungoval s Davidem Holoubkem a Markem Niklem?
- Jaký společný sen má s brankářem Antonínem Kinským?
- Pomáhají mu podcasty a televizní studia, nebo spíš škodí?
- Jak jsou v Česku placení trenéři na nižších úrovních?
- Proč je studium trenérských licencí FAČR tak super?
- Ale z jakého důvodu nejsou vstupenkou do profesionálního fotbalu?
- Měří se v tuzemsku všem stejně?
- V čem ho inspiruje mladoboleslavský kouč Aleš Majer?
- Nechce jít strukturou velkoklubu jako Jan Jelínek?
Kompletní rozhovor s Dominikem Rodingerem najdete na www.liganaruby.cz a iSport PREMIUM.