Co (ne)víte o Barošovi, kterému je 45 let: Osudový zápas mezi žáky, tajemství čísla v Baníku
V Den vzniku samostatného československého státu slaví narozeniny jedna významná fotbalová osobnost. Vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem, nejlepší střelec EURO 2004 a legenda Baníku Ostrava. Milan Baroš, jenž v září odehrál svůj rozlučkový zápas na vítkovickém stadionu, je čerstvým pětačtyřicátníkem. Co jste o něm možná ještě nikdy neslyšeli?
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
1. Málem se stal hokejistou
V útlém věku se Milan Baroš přesunul z Vigantic do nedalekého Rožnova pod Radhoštěm, kde v létě roku 1992 sehrál přípravné utkání žáků proti Baníku. Navzdory vysoké porážce si jeho dovedností všiml kouč Václav Štverka, jenž chtěl přivést rychlého klučinu do Ostravy. Vše poté řešil s Barošovým otcem, neoficiální zkouška se změnila v půlroční hostování. „Hrál jsem v té době fotbal i hokej za Rožnov. Fotbal mě bavil ze všeho nejvíc, takže jakmile přišla nabídka Baníku, ve prospěch fotbalu bylo vše vyřešeno,“ vzpomínal Baroš. Navíc šlo o klub, jemuž odmala fandil.
2. Sedmadvacítku mu přidělili
Před soutěžní rozlučkou Milana Baroše proti Plzni majitel Baníku Václav Brabec slavnostně vyřadil číslo 27. V barvách Slezanů už s ním nikdo nikdy nenastoupí. Málokdo ale ví, že sedmadvacítka byla Barošovi přidělena. Týden po sedmnáctých narozeninách absolvoval s A-týmem FCB první trénink a koncem listopadu 1998 i premiérový zápas s Opavou. Odehrál v něm 20 minut, duel skončil remízou 1:1. První ligovou branku vstřelil Baroš začátkem sezony 1999/00 Blšanům.
3. Gólová premiéra v repre
Krátce před devatenáctými narozeninami měl Baroš za sebou přes čtyřicet ligových utkání, mládežnické EURO do 19 i 21 let a olympijské hry v Sydney. Koncem dubna 2001 se s českými lvíčaty připravoval v Příbrami, avšak najednou dostal povolávák z áčka. Tehdejší reprezentační kouč Jozef Chovanec jej nasadil do přípravného utkání s Belgií (1:1), v němž ostravský útočník vsítil jedinou českou branku. „Štěstím a radostí jsem ten večer nemohl pořádně ani usnout,“ líčil Baroš s odstupem času. Chovanec jej poté nasazoval častěji, byť hlavně z pozice náhradníka.
4. Těžký začátek v Liverpoolu
Bylo jen otázkou času, kdy se talentovaný útočník upíše v zahraničí. V sezoně 2001/02 to skutečně přišlo. Ozval se slavný Liverpool, který Baroše koupil a půl roku ho nechal hostovat v Ostravě. Dva dny před Štědrým dnem odešel definitivně do Anglie, kde se v týmu potkal s Patrikem Bergerem a Vladimírem Šmicerem.
Na začátku angažmá to měl ale nesmírně složité. Bojoval s angličtinou a nestíhal fyzicky ani silově. Nejprve hrál za rezervu a navíc se řešila i jeho údajná nadváha. V březnu 2002 oblékl dres Liverpoolu poprvé, na posledních sedmnáct minut nastoupil v Lize mistrů s Barcelonou.
5. Dát gól Baníku? Byla mi až hanba
Předposlední květnový den roku 2015 byl pro fanoušky Baníku smutný. V ligovém utkání s Duklou se loučili s milovanými Bazaly a na dva roky i s oblíbeným útočníkem. Baroš nebyl tehdejším majitelem Baníku Petrem Šafarčíkem osloven k prodloužení smlouvy. „Baník se potápěl ke dnu, což jsem velmi těžce nesl. Za takové situace v Baníku už dál působit nemůžu,“ líčil tehdy.
Následně zvažoval, co dál. Nakonec se upsal Mladé Boleslavi, za níž nastoupil proti Ostravě vůbec poprvé v kariéře. Při domácí výhře 3:0 ji navíc uzemnil dvěma vstřelenými góly. „Byla mi až hanba, že jsem je dal Baníku,“ pronesl. S Boleslaví oslavil vítězství v domácím poháru a následně se vydal do Liberce za Jindřichem Trpišovským. Pak už ale přišel třetí comeback.
Milan Baroš "slaví" branku do sítě Baníku • Michal Beránek / Sport
6. Kariéru chtěl ukončit dřív
Několik schůzek s novým majitelem Brabcem přimělo Baroše se vrátit domů. Když ostravský patriot skóroval hned v prvním utkání v Brně, vše vypadalo růžově. Jenže následně se Baník trápil a definitivní razítko za záchranou dodal až v závěrečném kole. Pár týdnů předtím srazil Baroš rozhodujícím gólem Spartu.
„Několik prvních sekund radosti si nepamatuju. Tento moment patřil k nejsilnějším v mé kariéře,“ ohlížel se. Jakmile mu fanoušci zazpívali, aby pokračoval dál, kariéru si ještě protáhl. Ostravu poté dotáhl k pátému místu v Chance Lize a do finále domácího poháru.