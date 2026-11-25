Soud s Berbrem: ve čtvrtek zazní verdikt. Jistota je, že nepodmíněný trest nepadne. Proč?
V červnu 2024 shledal okresní soud Romana Berbra vinným ze zpronevěry na Plzeňském KFS a uložil mu tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou a peněžitý trest dva miliony korun. Někdejší vládce českého fotbalu se odvolal, stejně však učinil státní zástupce. Ve čtvrtek odvolací soud v Plzni rozhodne. Jedno je jisté: Nezazní, že Berbr má jít do vězení.
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Možností, jak bude rozsudek vypadat, je více. Potvrzení či zrušení původního, jeho změkčení nebo zpřísnění, vrácení případu k okresnímu soudu, případně kombinace výše napsaného.
Spor o organizovanou skupinu a sedm let vězení
Státní zástupce Jan Scholle nadále trvá na tom, že Berbr, nyní dvaasedmdesátiletý, byl součástí organizované zločinecké skupiny, do níž patřili také vyšehradský manažer Roman Rogoz, funkcionář Michal Káník a rozhodčí Tomáš Grímm. Skupina podle něj ovlivňovala zápasy druhé a třetí ligy ve prospěch Vyšehradu.
Okresní soud však existenci organizované skupiny neodhalil a v Berbrově případě ani neprokázal, že by se dopouštěl ovlivňování utkání. „Bylo to vysoce amorální, neetické, proti fair play. Ale není to trestné,“ prohlásil tehdy soudce Vladimír Žák.
V tomto bodě státní zástupce požaduje, aby soudce Marcel Žán původní verdikt zrušil, přiklonil se k existenci organizované skupiny a řízení vrátil k okresnímu soudu. Tam Scholle pro Berbra žádal sedm let vězení, pokutu 5,55 milionu korun a zákaz činnosti ve fotbale. Že by odvolací soud rovnou uznal obžalovaného vinným a udělil mu trest, není procesně možné.
Zpronevěra s otazníkem
Okresní soud uznal Berbra vinným „pouze“ ze zpronevěry za vyvádění peněz z účtu Plzeňského krajského fotbalového svazu prostřednictvím proplácení fiktivních faktur za nikdy neuskutečněné služby a školení. Mezitím však zrovna na tomto místě došlo ke změně – krajský svaz vzal zpět své odvolání a nově po provedeném šetření říká, že mu žádná škoda nevznikla. Zda to bude mít vliv na rozsudek, zjistíme dnes.
Pokud se soudce ztotožní s tím, že se nejednalo o organizovanou skupinu, bude Berbr ze svého pohledu z nejhoršího venku. V tom smyslu, že nepůjde za mříže. I kdyby soudce potvrdil jeho vinu za zpronevěru, nedojde ke změně podmínky na nepodmíněný trest. Škoda je nižší a Berbr je bezúhonný. Ani státní zástupce pro samotnou zpronevěru nepodmíněný trest nepožadoval.
Ve hře je i kauza Dezinfekce
Jenže celý příběh je trochu zamotanější, protože se může propojit s kauzou Dezinfekce, která probíhá u soudu první instance v Praze a v níž je Berbr rovněž hlavním obžalovaným. Také tento případ dozoruje státní zástupce Scholle a v souvislosti se souběhem obou kauz říká: „Návrh trestu v kauze Dezinfekce budu modifikovat podle toho, jak skončí kauza Šváb v Plzni. Za všechny skutky, tedy v součtu za obě kauzy, se totiž bude muset případně ukládat jediný, souhrnný trest.“
Pak by se mohlo stát, že ze dvou podmínek by vzešel jediný, teď už nepodmíněný trest. „Souhrnný trest nesmí být nikdy mírnější než ten dosud uložený. Takže ano, může se to stát,“ vysvětluje Jan Scholle.
Zpřísnění však může mít i tu podobu, že podmínka zůstane a dojde k výraznému navýšení peněžitého trestu.
Nový verdikt si poslechnou kromě Romana Berbra také další z těch, kdo se odvolali. Především Roman Rogoz, jediný nepodmíněně odsouzený u první instance. Dostal čtyři roky. Zde jeho právní zástupce navrhuje podmíněný trest.
Žaloba: Těchto pět zápasů ovlivnil. Berbr: Ani jeden. Jako Mulder a Scullyová
Obžaloba uvádí celkem deset utkání, která obžalovaní ovlivnili. Pět z nich se týká Romana Berbra. Státní zástupce za tím vidí činnost organizované skupiny, a proto požaduje, aby odvolací soud vrátil případ k soudu okresnímu k novému projednání.
Kterých pět utkání to je, co se kolem nich mělo podle státního zástupce dít a jak obvinění vysvětloval před dvěma lety u soudu Roman Berbr?
Olympia Radotín–Dobrovice
Hráno: 4. května 2019, utkání 26. kola ČFL
Obvinění: Berbr, Grímm, Káník, Rogoz a FC Slavoj Vyšehrad
Roman Rogoz kontaktoval Tomáše Grímma, který duel pískal, aby ho za přesně nezjištěnou finanční částku ovlivnil primárně za účelem ztráty Radotína, přímého soupeře Vyšehradu v boji o postup do druhé ligy. K přijetí nabídky ho přesvědčovali také Michal Káník a Roman Berbr. Týden po zápase Rogoz předal Grímmovi částku 20 000 korun.
Roman Berbr: „Nechápu to. Připadá mně to neuvěřitelné, jako z filmu o Mulderovi a Scullyové. S Rogozem ani Káníkem jsme si nikdy nedohodli na ničem. Ve třech jsme se ohledně tohoto zápasu nikdy nesešli, natož abychom ho ovlivnili. Toto obvinění je pro mě nejabstraktnější. Obžalobu vůbec nedokážu lidsky pochopit, jak je možné vykonstruovat takový příběh. Nemám žádné vědomí, že by Rogoz s Káníkem u Grímma něco požadovali. Že jsem ovlivnil toto utkání, je naprosto absurdní. Určitě jsem Grímmovi nikdy neřekl, aby pískal proti Radotínu a zvýšil si nabídku na úplatek. Takový nesmysl bych ze sebe nikdy nevypustil.“
Vyšehrad–Jiskra Ústí nad Orlicí
Hráno: 25. května 2019, utkání 29. kola ČFL
Obvinění: Berbr, Grímm, Rogoz, Janoch, Kříž, Skála a FC Slavoj Vyšehrad
Obžaloba: Berbr využil svého vlivu a dominantního postavení ve fotbalovém prostředí a na základě žádosti obviněného Rogoze zařídil nominaci jím předem vybraného a domluveného hlavního rozhodčího Grímma a asistentů rozhodčího Marka Janocha a Jiřího Kříže a delegáta utkání Miroslava Skálu. To proto, aby Rogozovi usnadnil ovlivnění zápas nabídkou úplatku. Rogoz předal Grímmovi 30 000 korun, kterou si sudí a delegát rozdělili.
Roman Berbr: „Odmítám jakoukoli účast na čemkoli. Majitel Ústí byl můj velmi dobrý známý. Ke změně rozhodčího došlo, protože jsme dostali informaci, že se oba kluby na rozhodčím dohodly. To pro nás bylo nejlepší řešení. Je pravdou, že mě před tímto utkáním kontaktoval Tomáš Grímm a ptal se, jak má zápas řídit, že se setkal s majitelem Záp, který mu něco nabídl. Každý si představuje, že když dostanete takovou informaci, že něčemu dokážete zabránit, ale nikdo neví čemu. Ve fotbale je 80 procent fabulací, výmyslů a přehnaných zpráv. Jak zareagovat? Na polici nemohu běžet, protože bych říkal, že jeden chce po druhém něco kvůli třetímu, ale nemám nic v ruce. Nemám nic v ruce, ale přesto s tím mám něco udělat. (Delegovaný rozhodčí) Tomáš Grímm měl velmi dobrý cit pro hru. Nepamatuji si, co jsem řekl, ale asi, aby se do ničeho nepletl. Že bych to považoval za podvod na sobě. S Františkem Maškem, majitelem Záp, jsem měl velmi dobrý vztah. Později jsem se s ním potkal v Praze a zeptal jsem se ho na Grímma, on říkal, že to není pravda. Zda se na Tomáše někdo další napojil, to jsem nevěděl a ani vědět nemohl. Co jsem udělal, bylo správné a nic jsem neporušil.“
Loko Vltavín–Vyšehrad
Hráno: 29. května 2019, 34. kolo ČFL
Obvinění: Rogoz, Berbr, Cihlář, Uvíra a FC Slavoj Vyšehrad
Berbr na Rogozovu žádost slíbil hlavnímu rozhodčímu Janu Cihlářovi za ovlivnění utkání kariérní postup, což se následně v podobě zařazení na profesionální listinu rozhodčích stalo. Rogoz dále nabídl Martinu Uvírovi, hráči Vltavínu, nejméně 100 000 za ovlivnění utkání, které mu následně předal.
Roman Berbr: „Podstata skutku je naprosto nepochopena. V roce 2018 byl Cihlář na postup do ligy. My jsme v té době měli problém se sázením proti vlastnímu klubu a na počet branek. Dostávali jsme informace ze sázkového radaru, že dochází k sázkám proti vlastnímu klubu. Proto jsem se ptal Cihláře, jak se dohodli. Neptal jsem se ho: Kolego Cihláři, nechce Vyšehrad to utkání vypustit, protože se jedná o sázky? Kolego Cihláři, nechtějí po tobě, abys nařídil tři penalty do 15. minuty? Znám totiž případy klubů, které na konci sezony prodávají utkání, třeba proto, že hráči nedostávají mzdy.“ (Berbr dále vysvětluje, že volal asistentovi Pastyříkovi, aby dal na hlavního pozor, a vysvětluje i svůj expresivní slovník.) „Ano, tohle je moje mluva ve fotbale. On pochopil, že nesmí udělat chybu. Rozhodčí mě takto znali. Do ligy se nepostupuje za jedno utkání, ale jedním utkáním si to může rozhodčí zkazit. Proto jsem zvažoval změnu. Rozhodčí Cihlář nepodlehl nikomu a ničemu. Policie celý příběh naprosto obrátila. Vymyslela si ho, aniž by znala fakta a pozadí.“
Sokol Živanice–Vyšehrad
Hráno: 1. června 2019, utkání 30. kola ČFL
Obvinění: Berbr, Rogoz, Hájek a FC Slavoj Vyšehrad
Rogoz využil svého vlivu a na základě požadavků Rogoze a hlavního rozhodčího Roberta Hájka zařídil Hájkovu nominaci k zápasu. Berbr po sudím následně požadoval ovlivnění, Rogoz poté Hájkovi slíbil a následně nechal předat 100 000 korun.
Roman Berbr: „Utkání amatérské ČFL patřilo do mé kompetence. Živanice byly nejvíce problémový klub, na který skupina rozhodčích nechtěla být nominována. Pro rozhodčí tam byla neúnosná atmosféra, urážky. Někteří to velmi špatně snášeli. Neumím už přesně určit, zda se v tomto utkání jednalo o požadavek Vyšehradu, nebo můj osobní. Původně nominovaný rozhodčí aspiroval na postup do ligy, mohlo pro něj dopadnout dost nešťastně. Takové rozhodčí jsem chránil. Doporučil jsem proto Hájka. Pískal utkání v první lize, byl z Moravy, kluby nebyly na něj zvyklé. Doporučil jsem ho Kohoutovi a byl to podle mě správný postup. On to konzultoval s předsedou komise rozhodčích Schröterem. Nic proti ničemu.“ (Dále Berbr vysvětluje, že použil sprosté slovo, protože ve fotbale se tak mluví. A že opětovný telefonát Václavu Kohoutovi, který dělal delegace, učinil proto, aby doplnil asistenty.) „Nemohu ovlivnit, že si Hájek volal s Rogozem. Moje komunikace s Hájkem je fotbalově úplně normální. Z komunikace zřejmé, že jsem nedal pokyn k ovlivnění.“ (Vysvětluje i formulaci „Povolení zabíjet.“ V televizi podle něj došlo k překroucení.) „Tuto hlášku z Bonda použil Hájek, nikoli já. V televizi se zamlčelo moje Ne. Tak jsem totiž odpověděl.“
Vyšehrad–FK Litoměřicko
Hráno: 8. června 2019, 31. kolo ČFL
Obvinění: Berbr, Grímm, Rogoz, Janoch, Pýcha a FC Slavoj Vyšehrad
Berbr na základě požadavku obviněného Rogoze využil svého vlivu a zařídil nominaci hlavního rozhodčího Janocha a asistenta Grímma. Rogoz po sudích požadoval ovlivnění výsledku, což Janoch přijal. Rogoz poté prostřednictvím Káníka předal Janochovi přesně nezjištěnou částku, jenž z ní dal 10 000 Grímmovi. Rogoz také nabídl úplatek litoměřickému představiteli Martinu Pýchovi, aby zajistil, že k zápasu nastoupí výkonnostně slabší hráči. Ten nabídku přijal, k čemuž ho přesvědčoval i Berbr.
Roman Berbr: „Chybná úvaha obžaloby, že jsem změnil rozhodčí na pokyn Vyšehradu. Navíc nabídkou úplatku ze strany Rogoze. Je to opět vykonstruované. Jde o nepochopení podstaty. Rozhodčí Grímm mně sdělil, že majitel Záp, protože také hrály o postup, mu nabídl obnos za řízení ve prospěch Litoměřic. Chtěl jsem si vše ověřit a tlumit následky. Grímm byl původně nominovaný na utkání jako pomezní do Záp. Vzhledem k tomu, že informaci o úplatku jsem si ověřil u Maška (hlavní postava fotbalu v Zápech), dostalo se mně dvou protichůdných informací. Mašek mně řekl, že Grímma zfackuje do bezvědomí. Proto jsem navrhl vyměnit celou trojici a nominovat ji na zápas Vyšehrad–Litoměřicko. Podařilo se nám tak předejít fyzickému napadení Mašek vs. Grímm. Reagoval by tak každý, kdo se v tom orientuje.“