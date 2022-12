God of War míří na seriálové obrazovky. Postará se o něj Amazon

Pravděpodobně většina velkých herních značek se dříve nebo později dostává na stříbrná plátny nebo do seriálových platforem a dalším na řadě se zdá být Kratos a jeho putování napříč severskou mytologií. Po několikaměsíčních spekulacích a šuškandě to oficiálně potvrdil Amazon, který se bude starat o produkci a seriál zaštítí.

Kratos a jeho synátor tak budou následovat další velké ráže průmyslu včetně The Last of Us z produkce HBO, Fallout či Mass Effect, které jsou taktéž ve výrobě.

O seriál se má postarat Rafe Judkins, který má na ramenou již seriál Wheel of Time, za pomocí tvůrců seriálu Expanse Marka Ferguse a Hawka Ostbyho. Aby bylo postaráno o náležitou kvalitu, samozřejmostí je kreativní dohled od samotného Coryho Barloga ze studia Santa Monica.

Zdá se tedy, že máme na cestě další slibný seriál. Nyní už zbývá odpovědět na tu nejdůležitější otázku - kdo si střihne roli Krata?