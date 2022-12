Tekken 8 odhalen. Poběží na novém enginu a nabídne brutální podívanou

Král železné pěsti se vrací a Bandai Namco nás na cenách The Game Awards 2022 překvapilo nejnovějším Tekkenem.

Věděli jsme, že Bandai Namco něco chystá, ale toto rozhodně ne. Na letošních cenách TGA se představil osmý díl kultovní bojové série Tekken, který vyrukoval v příběhovém traileru.

V něm bylo možné vidět jak staré známé, tak zcela nové tváře, a dokonce i ždibec záběrů přímo z bojů samotných. Titul se pochlubí zbrusu novým enginem, takže se konečně dočkáme grafického posunu, který už byl opravdu načase.

Příběhově bychom se opět měli vrátit do rodinných pří mezi Jinem, Kazuyou a Heihachi. A to je asi tak vše, co prozatím víme.