Banishers: Ghosts of New Eden je novým akčním RPG od tvůrců Life is Strange

Studio Dontnod pro nás má konečně svůj další herní titul. Tentokrát se lehce odchylují od svého původního žánru, kterým se proslavili u hry Life is Strange a nabízí nám rovnou spektrální akční RPG jménem Banishers: Ghosts of New Eden. Hra by měla dorazit někdy v roce 2023 na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

Dontnod rozhodně není v akčním žánru nováček. Kromě adventur vyrukoval s výbornou atmosférickou akcí Vampyr a i zde si budeme pohrávat s nadpřirozenem, kdy se s dvojicí lovců spektrálních bytostí vydáme na strastiplnou pouť plnou těžkých rozhodnutí a ještě těžších výzev. Těšit se tedy můžete na hutnou atmosféru, chladné zbraně, unikátní schopnosti a piplání své postavy.

Mrknout se prozatím můžete na debutový trailer.