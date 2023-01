Escape from Tarkov se připomíná. Podívejte se na chystanou městkou mapu

Konečně budeme moci vyrazit do zaprášených uliček Tarkova.

Escape from Tarkov je taktická střílečka pro více hráčů, u které budete často napjatí. Je realistická, intenzivní a pro masochistické (a sadistické) hráče je to dobrá zábava. Není nad to, když doslova vykrvácíte, když se řítíte s kořistí na místo vyzvednutí, abyste pak o všechno na poslední chvíli přišli kvůli hráči, který kempuje.

Hlavní hvězdou nového patche 0.13 je očekávaná rozlehlá mapa Streets of Tarkov, která se vyznačuje městskou krajinou a postapokalyptickou atmosférou. Je plná zničených budov a vozidel a dlouhých otevřených ulic.

To však není vše, co v patchi 0.13 přichází. K dispozici jsou nové dovednosti spojené s lehkou a těžkou zbrojí, spousta nových zbraní a efektních vylepšení a také spousta nových stimulantů, které vaši jednotku udrží v chodu. Na všechny podrobnosti se můžete podívat na fóru Escape from Tarkov.

Kromě toho je k dispozici řada oprav a vylepšení, jak se dá u titulu, který je i po pěti letech stále ve fázi beta testování, očekávat. Kdo ví, třeba se Tarkov jednou dočká plnohodnotného vydání?