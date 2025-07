Rozehrávka na výbornou. Valentová (18) brala titul v Portu jen den před startem v Praze

Do Porta se jela Tereza Valentová rozehrát před domácím turnajem v Praze, doufala ve dva nebo tři zápasy. Samu sebe pak překvapila, když podnik WTA 125 vyhrála, aniž by ztratila jediný set. Zároveň vystoupala až na práh světové stovky. „Vím, že se ta stovka blíží, ale nesoustředím se na to. Snažím se hrát zápas po zápase. Nechci si na sebe dávat tlak, je to zbytečné,“ vyprávěla osmnáctiletá tenistka v pondělí jen pár hodin po příletu. V úterý ji v prvním kole čeká Japonka Aoi Itoová.