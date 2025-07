Upřímný Najman: Ve Spartě to nebylo ono, Hlinka konstatoval fakt. Olomouc je nová výzva

Angažmá ve Spartě si představoval jinak. Nevyšlo mu individuálně ani týmově. Vysněného titulu se nedočkal, většího času na ledě a výraznější pozice v týmové hierarchii také ne. I proto teď kráčí Ondřej Najman vstříc nové hokejové výzvě. Sice skromnější, ale zároveň o to důležitější. Štace v Olomouci může sedmadvacetiletému útočníkovi jedině pomoct, ostatně pár hráčů se o tom v minulosti už přesvědčilo. „Hrozně se na to těším,“ líčí nejzvučnější letní posila Hanáků.

Šestileté působení v Mladé Boleslavi jej vystřelilo do Sparty, kde to ale nedopadlo ideálně. Uplynulou sezonou se Ondřej Najman vyloženě protrápil, roční hostování na Hané tak přichází vhod. „Ondra Najman nepodával takové výkony, jaké jsme od něj očekávali,“ komentoval červnový odchod sportovní manažer Pražanů Jaroslav Hlinka.

Co s hráčem udělá, když si přečte takové vyjádření?

„Neudělalo to se mnou nic. Věděl jsem, že jsem nehrál extra dobře. Hned po sezoně jsem si zanalyzoval, že to nebylo ono, a že to chci za každou cenu zlepšit. To vyjádření bylo jen konstatování faktu, takže nijak jsem se z něj nehroutil. Spíš mě to nakoplo, do další sezony mám velkou chuť.“

V čem byly hlavní příčiny toho, že to ve Spartě nevyšlo?

„Asi bych se v tom nepitval. Prostě jsem neodváděl to, co jsem odvádět měl. Dlouho to nebylo ono a pak jsem si už ani sám nevěřil. Cítil jsem, že nehraju to, co jsem hrál dříve.“

Ve Spartě máte smlouvu až do roku 2027 s následnou opcí. Je ve hře, že se tam vrátíte?

„To nedokážu říct. Je to daleko, za rok se může stát hromada věcí. Můžu se tam vrátit, nemusím se tam vrátit, takže nerad bych spekuloval. Kdyby na to došlo, určitě bych tam nešel se zlou krví. Vůbec bych nebyl naštvaný.“

Po týmové stránce to ve Spartě znovu nedopadlo, po skvělé základní části jste v semifinále vypadli s Kometou. Jak jste si to zpětně vyhodnotili?

„Bylo to obrovské zklamání. Bavili jsme se o tom, ale na nějaké velké věci jsme nepřišli. Víme, že proti Brnu jsme hráli úplně jinak než proti Třinci. Zatímco s Třincem jsme byli sebevědomí, Kometa nás z mého pohledu trošku nahlodala v prvním zápase, kdy jsme ji hodně přestříleli, přehráli, ale stejně jsme prohráli. Od té doby jsme byli hrozně zaskočení. Čekali jsme na to, co bude hrát Kometa namísto toho, abychom hráli stejně jako v celé sezoně. Právě to nás zlomilo. Kometa hrála to, co potřebovala a navíc byla obětavá. Když měla šance, proměnila je, což my ne.“

Obě vaše sezony ve Spartě dopadly jako přes kopírák. I o rok dříve jste sedmé semifinále nezvládli.

„V minulém roce to bylo asi trošku větší překvapení, protože jsme vedli 3:0 na zápasy a vypadalo to, že je hotovo. Teď jsme si to nastavili tak, že za každou cenu musíme porazit Třinec. Věděli jsme, co od něj máme čekat a dali jsme do toho všechno. Pak to z nás spadlo, ale možná až moc. Říkali jsme si: ‚Porazili jsme Třinec, už to nějak doděláme.‘ Jenže ono to tak nebylo...“

Čekáte v nové sezoně jinou Spartu, když z ní odešli i Michal Kempný, Michal Moravčík, Miroslav Forman nebo Vladimír Sobotka?

„Nemyslím si, že to bude zas tak velký rozdíl. Samozřejmě odešli lídři, zkušení hráči, ale většina kluků je tam taky x let. I trenéři zůstali, takže podle mě to bude prakticky stejné, jen si na to někteří kluci budou muset zvyknout.“

Zůstává ale Pavel Kousal, s nímž jste hrál i předtím v Mladé Boleslavi. Jaké pro vás bude nastupovat tentokrát bez něj?

„Smáli jsme se tomu, protože od sebe jdeme po hrozně moc letech. Uvidíme, jak to zvládneme, to je prostě hokej. Určitě to bude nezvyk, ale v kontaktu budeme furt. Kdo ví, třeba se zas někdy sejdeme.“

Určitě budou nějaká hecování

Vyhlížíte už v Olomouci nějakého dalšího Pavla Kousala?

„Uvidíme, to nedokážu říct. Dvanáct let už tady asi s nikým nevydržím.“ (směje se)

Nějaká sázka s ním při zápasech Olomouce se Spartou proběhne?

„To asi jo. I před sezonou tam určitě budou nějaká hecování.“

Proběhnou i s vaším bráchou Adamem, který se z Finska vrací do Liberce?

„To je jasné, v kontaktu jsme pořád, snad ještě víc než s Pavlem. Když hrajeme s bráchou proti sobě, máme soutěže v buly, kdo jich víc vyhraje. Určitě to bude pokračovat.“

Komu vůbec bude fandit vaše rodina?

„Vždycky víc fandili spíš bráchovi, protože ho trénoval Patrik Augusta (strýc Ondřeje i Adama Najmanových). Mně prý taky, ale samostatně. (usmívá se) Uvidíme, jak to bude teď, jsem na to zvědavý. Asi bude záležet, kdo na tom jak bude v tabulce.“

Cítíte, že v Olomouci dostanete víc prostoru?

„Doufám v to. Jak jsem říkal, co se týče výkonů i času na ledě, na Spartě to nebylo úplně ono. Tady se budu snažit ukázat to, co si myslím, že skutečně dokážu. Samozřejmě ale bude záležet na trenérech, kolik prostoru mi dají.“

Bylo angažmá na Hané vaší první volbou?

„Bavil jsem ještě s pár dalšími kluby, ale pro nakopnutí kariéry mi přišla Olomouc nejsympatičtější hlavně skrz prostředí a lidi, kteří se zde kolem hokeje pohybují. Pár kluků tady znám, a celkově mi to bylo hrozně sympatické. Slyšel jsem, že i město je úžasné, takže nakonec všechno převážilo pro Olomouc. Jsem rád, že to dopadlo.“

Jak se vám v „Plecharéně“ hrálo jako soupeři?

„Hrozně. (směje se) Vždycky to tady bylo těžké, prostě žádný lehký zápas. Hodně jsem u toho nadával, bolelo to. Složitě se tady dávaly góly, takže doufám, že přesně takhle budeme hrát. Jen ať jsou ostatní naštvaní!“ (usmívá se)

Přesun na stařičký olomoucký zimák z moderní O2 areny ale musel zabolet.

„Je to rozdíl, ale v Olomouci je to určitě příjemnější. Mám radši, když je v hale chladněji. Třeba v O2 areně je hrozné vedro, na to úplně nejsem. Tady to bude příjemnější, i led je lepší.“

Neřeknete náhodou v zimě něco jiného?

„Uvidíme. (směje se) Teď se mi tu líbí.“