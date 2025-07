Jak vypadá „Majerball“: Lákání presinku, hra mezi řady i Prebslova podmínka. Co naivita?

ANALÝZA SPORTU | Martin Hyský minulý rok s Karvinou uhranul zábavnou a riskantní hrou, přestože předtím sbíral jen druholigové zkušenosti. V novém ligovém ročníku by na něj mohl navázat další nováček, který prošel vlašimskou školou. Svůj debut si odbyl Aleš Majer a jeho Mladá Boleslav při remíze 3:3 s Libercem bavila, mohutně ho vychvaloval i Radoslav Kováč. Jaké jsou principy pětačtyřicetiletého kouče? Například zábava pro diváky na prvním místě.

Navlékl bílou košili, poprvé v kariéře se postavil k prvoligové postranní čáře a poslal své svěřence do boje proti ambicióznímu libereckému celku. Jediný rozdíl oproti nižší soutěži? Přes hluk na stadionu Aleš Majer někdy na hráče nedokřičel. Jinak ale vypadala Mladá Boleslav jako extrémně sehraná partička. Je s podivem, že jde o obtisk jen pěti týdnů trenérovy práce.

„Byli jste jako diváci spokojeni?“ usmál se provokativně kouč na novináře po utkání. Odpověď byla jednoznačná. Kromě nervózního úvodu měla každá akce Středočechů hlavu a patu, k vidění bylo minimum dlouhých nákopů (druhé nejnižší číslo prvního kola), po Baníku druhé největší držení míče kola (62,5 %), druhý nejvyšší presink a nejmenší počet hlavičkových soubojů a centrů.

Boleslav do jisté míry opravdu připomíná Hyského partu. „Věděli jsme, že si nás budou chtít vytáhnout, ale několikrát se jim podařilo nás pěkně provlíknout. Byl jsem překvapený, jak málo ztrátoví byli,“ poznamenal Radoslav Kováč. Co přesně myslel? Majerův tým se opírá o konstruktivní a někdy riskantní rozehrávku stoperů a brankáře, kteří úmyslně čekají na presink soupeře, aby mu řady roztáhli co nejvíce od sebe.

Jeden příklad za všechny. Ve 43. minutě vylákali domácí otálením s rozehrou Slovan k vysokému napadání v pěti hráčích. David Pech místo odkopu volí riskantní zapojení brankáře Mandouse a ten ještě riskantněji posune na Martina Králika.

Společně s Pechem si ve složité situaci kombinačně poradí, především záložník zvládne míč výtečně odehrát balon zpět Králikovi i přes atak Lukáše Masopusta.

Králik pak a narýsuje přesný průnikový pas na Ševčíka. Boleslav je náhle na půlce soupeře a jde do přečíslení.

A takových chytrých pasáží bylo k vidění během zápasu mnoho, Radoslav Kováč to několikrát označil jako „provlíknutí“. K tomu je ale potřeba příkladná hra „mezi řadami“, další klíčový aspekt Majerovy hry. Stručně řečeno, jde o taktiku efektivního využití prostoru mezi záložní a obrannou linií soupeře. Hráči nabíhají do mezer, čímž dostávají stopery pod těžké rozhodnutí, zda vystoupit, nebo ne. Profilově na to má Majer perfektního hráče.

„S Filipem Lehkým pracuji už čtyři roky a ve hře mezi řadami jsem nikdy takového hráče netrénoval. Je v tom opravdu vynikající. Upřímně jsem nečekal, že se tak rychle dostane do základní sestavy. První a druhá liga je rozdíl, ale nezapomínejme, že před rokem hrál za béčko Dukly dokonce třetí ligu,“ upozornil kouč na exvlašimského podhrotového hráče. „Byl skvělý, dělal nám problémy,“ vypíchl sám od sebe Kováč.

Filip Lehký ve svém typickém prostoru mezi řadami, který Liberec nechal příliš velký • Repro Oneplay

Lehký přebral balon těsně za zády Stránského s Hlavatým a chvátá do protiútoku • Repro Oneplay

Prakticky celý tým sedí na role, které Majer požaduje. David Pech a Roman Macek kryjící střed přidávali velkou kvalitu na míči a drželi tým v kombinační fázi. Pravý bek Dominik Kostka bombardoval křídelní prostor místo Michala Ševčíka, který si seskakoval do meziprostoru. A na levé straně se naopak Daniel Mareček zasouval do hybridní stoperské trojky a spíše konzervativně doplňoval Solomona Johna, který má ale technické schopnosti na to, aby si poradil sám.

Průměrné postavení hráčů Mladé Boleslavi ukazuje asymetrii. Solomon John má na levé straně volno, zatímco Daniel Mareček zůstává vzadu. Druhá strana hřiště pracuje jinak. Bez balonu ale tým brání klasicky ve čtyřech obráncích • Deník Sport

Podmínka samozřejmě je, aby si stopeři rozuměli s balonem, což obounohý Králik ukázal stejně jako druhý stoper Filip Prebsl. Jak Majer prozradil, defenzivní univerzál si tento post sám vyžádal. „Byla pro něj priorita, aby šel do klubu, kde bude hrát stopera. Slíbil jsem mu to, takže s tím nic jiného už dělat nebudu,“ usmíval se ligový debutant.

Stejně jako se ale u Karviné často ruku v ruce s odvahou a ofenzivní hrou pojila i naivita dozadu, Boleslav může mít podobný problém. A týkalo se to právě Prebsla. Domácí vedli v 88. minutě 3:2 a neustále valili dopředu, host ze Slavie dokonce vyběhl z pozice stopera při protiútoku až do vápna soupeře. Následně padl gól na 3:3.

Filip Prebsl se vřítil do vápna soupeře, John ale zvolil střelu, kterou Koubek vyrazil. Po jeho rozehrávce Liberec vyrovná • Repro Oneplay

„Tuhle situaci jsme hned řešili v šatně. Oceňuju Filipa, že si šel za gólem a že se pak se i stihl vrátit. Ale byl zavařený a už neměl dobré postavení. Kdyby zůstal dole, možná jsme gól nedostali. Ale to jsou dva pohledy. Myslím si, že tento přístup nám z dlouhodobého hlediska body spíš přinese, než vezme. Mám raději tým, který si za tím jde a do poslední minuty útočí a nebraní míč u rohového praporku,“ poznamenal trenér.

I Kováč naznačil, že tento přístup je obdivuhodný, ale Mladou Boleslav může stát naivita body. „Liga je v tomto neúprosná, uvidíme, jak to bude dál fungovat. Ale jejich fotbal měl parametry, tohle v české lize úplně nevidíte, je to zajímavé,“ ocenil. Záruka bodů a čistých kont Majerova vize opravdu není, ale jako další herní osvěžení může Boleslav v nové sezoně fungovat. „Aby byl divák spokojený, je to nejdůležitější,“ hlásá trenér.