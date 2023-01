Tvůrci adventury The Last Guardian naznačují odhalení své další hry ještě letos

"Tvrdě pracujeme na tom, aby pro vás byl tento rok skvělý, tak se na něj prosím těšte," stálo v něm.

GenDESIGN založil v roce 2014 Fumito Ueda a společně s týmem vývojářů, kteří pracovali na oceňovaných projektech Ico (2001) a Shadow of the Colossus (2005). Příští hra studia genDESIGN bude vedle projektů Control od Remedy Entertainment a Inside od Playdead jednou z prvních projektů, které vydá nová vydavatelská značka Epic Games.

V oznamovacím videu zveřejněném v březnu 2020 společnost Epic Games uvedla, že její vydavatelská značka nabídne "nejpřívětivější podmínky pro vývojáře v oboru", aby se tvůrci mohli "soustředit na tvorbu skvělých her".

Fumito Ueda k dohodě řekl: "Od té doby, co jsme se stali nezávislými a otevřeli jsme studio, chci mít možnost oslovit více hráčů než dříve."

GenDESIGN svůj chystaný projekt již jednou teasoval, a to prostřednictvím teaseru na webových stránkách zveřejněného v roce 2018. V témže roce Ueda uvedl, že neoznámený projekt bude soupeřit s rozsahem jeho předchozích titulů.

"To, co teď děláme, nepůsobí jako nezávislá hra. Nakonec se snažíme o něco v měřítku Ico, Shadow of the Colossus a The Last Guardian," řekl Ueda. "Pokud se pro nás stane vývoj ve větším měřítku zajímavým, pak si myslím, že náš vývojový systém výrazně rozšíříme a předáme jej velkému vývojářskému týmu, aby z něj udělal velkou hru."

Podle Fumita Uedy půjde o zcela nový titul, nikoli o pokračování.