Gran Turismo ukazuje první ochutnávku z filmu podle života skutečného hráče

Ptáte se, proč by měli fanoušci série jít do kina a utratit nekřesťanské peníze za lístky a občerstvení za něco, co na první pohled nemá se samotným hraním vůbec nic společného? Protože má a hodně! Scénář by měl být napsaný podle skutečného příběhu hráče jménem Jann Mardenborough, který v roce 2011 vyhrál sérii virtuálních turnajů pořádaných firmou Nissan a získal tak post skutečného profesionálního závodníka!

Film režíroval Neill Blomkamp, který je podepsaný pod sci-fi kousky jako je District Nine, Chappie a Elysium. Těžko tak říct, jak si poradí zrovna se závodní tématikou. Scénář každopádně napsal Jason Hall, který má na kontě film Americký sniper, takže o emoce by být nouze nemusela. Na plátně pak uvidíme hvězdy jako je Orlando Bloom, David Harbou nebo Archie Madekwe. Film Gran Turismo bude mít premiéru 11. srpna 2023.