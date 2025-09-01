Předplatné

Sparta představila nové dresy i kapitána. Chci dostat do týmu DNA, říká Chlapík

Start hokejové extraligy se blíží, další sezona začíná už příští týden. Kluby finišují přípravy a chystají se na to, až vše znovu vypukne. K tomu patří i jedna nedílná součást: nové dresy. Ty představila Sparta. A vypadají zajímavě, budou vítězné? K tomu má pražský celek i nového kapitána Filipa Chlapíka.

Čekání na mistrovský titul se Spartě protahuje, pořád ne a ne doklouzat až pro vytoužený pohár. V nové sezoně pochopitelně nejsou ambice jiné, nic jiného se nebere.

Až se za pár měsíců budeme dívat na nového šampiona extraligy, možná uvidíme s pohárem hráče v těchto dresech. Co na ně říkáte?

Sparta zároveň oznámila nového kapitána, tím se stal Filip Chlapík. „Chci do týmu dostat sparťanské DNA, aby bylo cítit, že táhneme za jeden provaz a bylo nepříjemné proti nám hrát,“ řekl pro klubový web.

