Fotbalové přestupy ONLINE: Konkurent Schicka mizí. Bláznivá sága Jacksona je u konce
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 1. září 2025
Leverkusen posílil argentinský záložník Ezequiel Fernández, jenž minulou sezonu hrál v Saúdské Arábii v klubu Kadisijá. Bayer oznámil, že s třiadvacetiletým mládežnickým reprezentantem podepsal smlouvu do roku 2030 a zaplatil za něj zhruba 30 milionů eur (733 milionů korun).
Bayern Mnichov má přece jen nového útočníka. Ale že to při jednáních s Chelsea byla horská dráha… Oba kluby se před víkendem dohodly na hostování Nicolase Jacksona v Bavorsku. Jenže v první půli sobotního duelu Blues proti Fulhamu se zranil útočník Liam Delap a Chelsea tak odchod Jacksona zatrhla. To ale nebyl konec příběhu, senegalský útočník o přesun do Německa stál.
A tak našly kluby společnou řeč. Jackson jde do Mnichova na hostování za 16,5(!) milionů eur (400 milionů korun). Úřadující mistr bundesligy má navíc opci na případný přestup v hodnotě 65 milionů eur (přes 1,5 miliardy korun). A jak vyřešil situaci po zranění Delapa londýnský celek? Z vlastních zdrojů. Po pár týdnech se totiž vrací Marc Guiu, jemuž bylo předčasně ukončeno hostování v Sunderlandu.
Victor Boniface přece jen opustí Bayer Leverkusen. Nakonec by se měl stěhovat ale jen v rámci bundesligy. Konkurent Patrika Schicka během pondělního podvečeru úspěšně absolvovat zdravotní prohlídku v Brémách. Werder se v končícím přestupovém okně zajímal třeba i o záložníka Sparty Kaana Kairinena, jeho odchod z Letné ale podle informací iSportu nakonec není na pořadu dne.
Manchester City opouštějí další dva hráči. Stoper Manuel Akanji si nakonec vybral Inter, kterému dal přednost třeba před AC Milán či Galatasarayem. Právě do tureckého klubu pak míří Ilkay Gündogan, jenž v probíhající sezoně úplně ztratil místo v sestavě, Cityzens na jeho odchod tlačili.
Poprvé se objevil na srazu dospělého národního týmu, jako nováček zasedl hned první den před novináře. Michal Beran (25) je zároveň horkým tématem přestupového léta v Česku. Z různých spekulací ohledně předních klubů se v posledních dnech objevila nabídka Sigmy , která pod novým majitelem zbrojí na Konferenční ligu. „Brzy se bude vědět,“ řekl drobný, ale o to šikovnější záložník Jablonce, který ještě v pondělí odpoledne dočasně opustil sraz reprezentace, aby dokončil svůj přestup do Olomouce. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisty Leverkusenu opouští další člen mistrovského týmu ze sezony 2023/24, ekvádorský obránce Piero Hincapié. Dosavadní spoluhráč českého útočníka Patrika Schicka míří podle médií do Arsenalu. Šéf Bayeru Simon Rolfes potvrdil, že je hráč v Londýně na lékařské prohlídce. Třiadvacetiletý Hincapié by měl v této sezoně v Arsenalu za šest milionů eur (147 milionů korun) hostovat a za rok bude mít londýnský tým povinnou opci na jeho koupi za částku, jež může stoupnout až na 52 milionů eur (1,27 miliardy korun).
Klub po odchodu kouče Xabiho Alonsa prochází přestavbou. Novou smlouvu sice podepsal Schick, Bayer ale v létě opustili Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Lukas Hradecky, Jonathan Tah i česká brankářská dvojka Matěj Kovář. Po nevydařeném startu do bundesligové sezony v pondělí vedení odvolalo po dvou kolech trenéra Erika ten Haga.
Antonín Barák bude pokračovat v Itálii, ale jen na druholigové úrovni. Novinář Gianluca di Marzio potvrdil, český ofenzivní záložník půjde hostovat z Fiorentiny do Sampdorie Janov. Barák minulou sezonu strávil na hostování v turecké Kasimpase, kontrakt mu ve Florencii končí za rok.
Jeden znovu řídí hru, udivuje lehkým pohybem i kontrolou míče, druhý střílí, naposledy sundal Zlín dvěma trefami. A podle všeho by to tak mělo pokračovat. Fotbalová Sparta podle informací deníku Sport a webu iSport nepustí Kaana Kairinena do Německa a Albiona Rrahmaniho do Francie. Více čtěte ZDE>>>
Manchester City zůstává před koncem přestupového období aktivní a tentokrát jeden z hráčů kádr opouští. Obránce Manuel Akanji, který nedostal šanci ani v jednom z dosavadních tří utkání Cityzens v Premier League, má namířeno do Interu Milán. Kluby se dohodly na hostování za poplatek dvou milionů eur, na dalších patnáct milionů (přes 360 milionů korun) je vyčíslena hodnota opce, která se stane povinnou jen v případě splnění určitých podmínek.
Liverpool pouští talent ke konkurenci. S Aston Villou se dohodl na hostování Harveyho Elliotta s následnou povinnou opcí v hodnotě 35 milionů liber (téměř jedné miliardy korun).
Bude mít David Jurásek v Besiktasi nového parťáka? Podle tureckého novináře Yağıze Sabuncuoğlua je na spadnutí přestup Václava Černého z Wolfsburgu. Český reprezentant už by měl být na cestě ke zdravotní prohlídce a podpisu smlouvy. Transfer klub vyjde na šest až sedm milionů eur.
Manchester United našel gólmana. Klub byl v kontaktu hned se dvěma brankáři - Sennem Lammensem z Antverp a Emilianem Martínezem z Aston Villy. Boj na dálku nakonec vyhrál 23letý Belgičan, který podepíše smlouvu na pět let. Anglický klub by měl do Antverp poslat 21 milionů eur (přes 500 milionů korun) plus bonusy. U Martíneze se nyní řeší možný přestup do Galatasaraye.
Michal Beran promluvil na reprezentačním srazu o zájmu Olomouce. „Řeší se to, baví se dva kluby mezi sebou, já čekám na výsledek. Tuhle nabídku jsem nečekal, přišla zčistajasna, spíš ji nečekal vůbec nikdo. Dneska a zítra je ještě čas to dořešit, brzy se bude vědět.“
Podle novináře Rudyho Galettiho má Plzeň na stole nabídku od Gentu na Rafia Durosinmiho. Vedení Viktorie ale nabízenou částku v neznámé výši považuje za příliš nízkou a podle informací webu inFotbal.cz už měla odmítnout. Sám hráč má o přesun do belgické ligy velký zájem a údajně odmítl trénovat, aby si přestup vynutil.
Další transfer z české ligy do Lyonu? Podle serveru Foot Mercato má Olympique zájem o Albiona Rrahmaniho ze Sparty! Francouzský klub hledá náhradu za Georgese Mikautadzeho, který odchází do Villarrealu. Letenští už měli odmítnout první nabídku v hodnotě šesti milionů eur (necelých 150 milionů korun), požadují o dva miliony více.
Erik ten Hag byl odvolán z pozice hlavního trenéra Bayeru Leverkusen. Vedení o jeho konci rozhodlo během pondělního rána. Český reprezentant Patrik Schick je tak aktuálně bez kouče.
Po Nickovi Woltemadem má Newcastle další posilu do útoku - z Brentfordu přichází Yoane Wissa. Kluby už jsou dohodnuté na podmínkách a přestupové částce 55 milionů liber (více než 1,5 miliardy korun), 28letého forvarda čeká zdravotní prohlídka.
Jadon Sancho se dočká nové šance v Premier League. V aktuální sezoně v dresu Manchesteru United nedostal na hřišti ani minutu a nyní odchází na další hostování. Stane se novou posilou konkurenční Aston Villy.
Alexis Sánchez bude v bohaté kariéře pokračovat v Seville, kam přestoupí z Udinese. 36letý útočník by měl s klubem podepsat smlouvu na jeden rok.