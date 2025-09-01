Předplatné

Chytilova odpověď, Rrahmaniho placírka. Kudy půjde Baník? Fauly loktem a spirála milionů

Chytilova odpověď, Rrahmaniho placírka, Baník na rozcestí. Co fauly loktem a spirála milionů?
iSport.cz
Chance Liga
V týdnu si od Jaroslava Tvrdíka vyslechl, že „zřetelně nemá na základní sestavu“, v sobotu odpověděl svému šéfovi gólem proti Mladé Boleslavi a skvělým výkonem. „Mojmír Chytil je kvalitní útočník, mně se navíc moc líbilo, jak ho na tiskovce podržel kouč Jindřich Trpišovský,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl.

  • Co množící se fauly loktem (naposledy to v Liberci odnesl Denis Višinský) a roztáčející se spirála milionů za přestupy v rámci domácí soutěže?

  • K jakým změnám může dojít s blížícím se koncem přestupního termínu?

  • Jakou cestou se vydá ostravský Baník?

  • V čem konkrétně se ukazuje „Priskeho fotbal“?

Celý díl nové Ligy naruby si pusťte na liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

