Alkmaar? Úplně jiný svět, říká Šín. EURO obrečel, z Baníku odešel skleslý
Poslední dny Matěje Šína (21), to byla totální hektika. Po vyřazení s Baníkem v předkole Konferenční ligy se slovinským Celje vyrazil do Nizozemska, kde měl už zhruba šest týdnů domluvené angažmá v AZ Alkmaar. Po jediném tréninku naskočil o víkendu do závěru utkání Eredivisie proti Bredě a hned zapsal krásnou asistenci na vítězný gól. „Hlavu mám furt rozlítanou,“ přiznal středopolař na srazu reprezentace U-21.
Pořád je varianta, že Matěj Šín v tomto reprezentačním slotu posílí áčkový výběr Ivana Haška. Kdyby mu vypadl některý ze záložníků, je první na řadě. Na pondělní sraz nicméně dorazil do Modré u Uherského Hradiště, kde se chystá na rozjezd kvalifikace EURO 2027 výběr Michala Bílka do 21 let. „Poslední dny byly hodně hektické. Ještě jsem se nezastavil,“ líčil odchovanec Baníku. Loučení v Ostravě bylo dojemné.
Máte vůbec nyní nastavenou hlavu na fotbal?
„Určitě jo. Fotbal je na prvním místě. Jde jenom o to, že po konci tréninku řeším různé věci okolo. Vůbec nebylo ve hře, že bych nepřijel na sraz. Jsem v nominaci jednadvacítky, jdeme vyhrát dva zápasy a získat šest bodů. Jsem rád, že ještě do této kategorie spadám. Červnového EURO jsem se kvůli zranění zúčastnit nemohl. Pobrečel jsem si, naštval se, ale za dvě hodiny už jsem byl v klidu. Zajel jsem se podívat na zápas s Německem, viděl jsem i Slováky. Aspoň jsme pak mohli odjet s přítelkyní na dovolenou a šíleně moc jsem si to užil.“
Premiéra v dresu Alkmaaru trvala pár minut, přesto jste stihl nahrát na jediný gól duelu v Bredě. Takže jste přijel ve skvělé náladě?
„Jsem uvolněný. (úsměv) Byla to rychlovka. Atmosféra skvělá, zápas fajný. Získali jsme důležité tři body do tabulky. Splnili jsme plán. Trenér mi gratuloval k výkonu a k asistenci. To je taková třešnička na dortu. Říkal, že jsem hrál dobře. Nizozemská liga je hodně herní, ne tak soubojová jako česká. Líbí se mi to.“
Další dojmy jsou také pozitivní?
„Je tam neskutečný profesionalismus ve všech směrech. Od realizačního týmu až po to, co se děje na hřišti. Je to úplně jiný svět. Fakt profi. Všichni umí perfektně anglicky, ale týmové mítinky jsou v holandštině. Budu se ji muset naučit. Jen sem tam někdo prohodí anglicky.“
V Bredě donedávna hrával Dominik Janošek, dnes záložník Sigmy Olomouc. Vzpomněl jste si na to?
„Vím, že vytáhl Bredu do první ligy a střílel pěkné góly. Sledoval jsem to. Hledal jsem ho na týmové fotce na stadionu, ale nenašel.“
Byla dohoda, že půjdete do akce na konci utkání?
„Vůbec ne. Byl jsem připravený na obě varianty. Neměl jsem očekávání, že půjdu na hřiště v poločase anebo třeba na třicet minut. Jsem tam chvíli, potřebuju všechno navnímat. Byl jsem rád za každou minutu. Adaptace mi bude nějakou dobu trvat. Jsem na to mentálně připravený.“
Řešily se i jiné možnosti než Alkmaar?
„Ne. Kluby se dohodly, že tam půjdu až po evropských pohárech.“
Baník na prahu nové sezony hodně oslabil. Souběžně s vámi odešel Tomáš Rigo, předtím Ewerton. Nemáte o „váš“ tým obavy?
„Nemám. Parta je tam skvělá. Hráli jsme pěkný fotbal. Ano, odešli jsme teď tři, ale tým je velmi technický, fotbalový. Myslím, že to Baník úplně v pohodě zvládne.“
Jaká byla rozlučka v kabině?
„Hodně emotivní. Trenérovi jsem sliboval, že chci pomoct dostat Baník do skupiny evropského poháru. Klub by si to zasloužil a všichni by z toho byli obrovsky nadšení. To se nepovedlo a o to víc jsem byl skleslý. Šli jsme si za tím, ale Celje bylo lepší.“
Mimochodem, znáte útočníka Yannicka Eduarda, který rovněž hraje v Nizozemsku a je nováčkem ve výběru „lvíčat“?
„Jsem na něj hodně zvědavý. Ještě jsem si ho neproklepával. Neznal jsem ho.“