Sparta hvězdy nepustí, Kairinen i Rrahmani zůstanou. Proč Letenští odmítli?

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:1. Rrahmani se dotáhl na čelo nejlepších střelců, návrat Panáka vítězný
Albion Rrahmani ze Sparty slaví gól na svoje narozeniny v utkání proti Zlínu
Albion Rrahmani a Kevin-Prince Milla
Albion Rrahmani oslavuje gól proti Rize
Trénink Sparty před utkáním s Rigou
Jiří Fejgl
Chance Liga
Jeden znovu řídí hru, udivuje lehkým pohybem i kontrolou míče, druhý střílí, naposledy sundal Zlín dvěma trefami. A podle všeho by to tak mělo pokračovat. Fotbalová Sparta podle informací deníku Sport a webu iSport nepustí Kaana Kairinena do Německa a Albiona Rrahmaniho do Francie.

Ještě v pátek byla Sparta na špičkách, tak nějak očekávala, že Werder Brémy vylepší nabídku, kterou nahodil při snaze získat střeďáka Kaana Kairinena. Za 5 milionů eur, tedy 125 milionů korun, by jej letenští šéfové do Německa pustili, jenže Brémy se dostaly o milion eur níže.

Vůle pustit klíčového středopolaře byla i proto, že Fin měl příslib posunout se do lepší soutěže. Jenže podmínky prostě nebyly takové, aby Sparta cukla.

To stejné platí také v případě Albiona Rrahmaniho. Kosovan dal ve třinácti utkáních nové sezony osm branek, což logicky upoutalo na větších adresách.

Podle serveru Foot Mercato projevil Olympique Lyon zájem. Francouzský klub hledá náhradu za Georgese Mikautadzeho, který odešel do Villarrealu. Nabídka 6 milionů eur však nestačila, na Letné se rozhodli, že forvarda se skvělou placírkou potřebují pro boj o titul a střety v Konferenční lize.

Ohledně přestupů jsou nyní klíčové dva termíny. V úterý je uzávěrka soupisek pro evropské poháry, příští pondělí se zavře transferové okno v české lize.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

