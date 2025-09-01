Sparta hvězdy nepustí, Kairinen i Rrahmani zůstanou. Proč Letenští odmítli?
Jeden znovu řídí hru, udivuje lehkým pohybem i kontrolou míče, druhý střílí, naposledy sundal Zlín dvěma trefami. A podle všeho by to tak mělo pokračovat. Fotbalová Sparta podle informací deníku Sport a webu iSport nepustí Kaana Kairinena do Německa a Albiona Rrahmaniho do Francie.
Ještě v pátek byla Sparta na špičkách, tak nějak očekávala, že Werder Brémy vylepší nabídku, kterou nahodil při snaze získat střeďáka Kaana Kairinena. Za 5 milionů eur, tedy 125 milionů korun, by jej letenští šéfové do Německa pustili, jenže Brémy se dostaly o milion eur níže.
Vůle pustit klíčového středopolaře byla i proto, že Fin měl příslib posunout se do lepší soutěže. Jenže podmínky prostě nebyly takové, aby Sparta cukla.
To stejné platí také v případě Albiona Rrahmaniho. Kosovan dal ve třinácti utkáních nové sezony osm branek, což logicky upoutalo na větších adresách.
Podle serveru Foot Mercato projevil Olympique Lyon zájem. Francouzský klub hledá náhradu za Georgese Mikautadzeho, který odešel do Villarrealu. Nabídka 6 milionů eur však nestačila, na Letné se rozhodli, že forvarda se skvělou placírkou potřebují pro boj o titul a střety v Konferenční lize.
Ohledně přestupů jsou nyní klíčové dva termíny. V úterý je uzávěrka soupisek pro evropské poháry, příští pondělí se zavře transferové okno v české lize.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu