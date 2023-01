Ubisoft už pošesté odkládá pirátský Skull and Bones. Akcie společnosti jdou ke dnu

Přestože před nějakou dobou to vypadalo, že roky odkládaná pirátská hra vycházející z přání Ubisoftu zužitkovat popularitu námořní složky starého Assassin's Creed IV Black Flag konečně po letech odkladů konečně vypluje na otevřené moře, nakonec se tak už zase nestane. Nové datum vydání nebylo oznámeno a hra by měla nově vyjít někdy začátkem fiskálního roku 2023-24. Podle některých informací byla hra v aktuální podobě plná bugů a nedomyšlených mechanik. Podle oficiálního vyjádření chce studio dodat ten nejlepší možný zážitek odpovídající očekáváním hráčů.

Skull and Bones | Gameplay Overview Trailer Video se připravuje ...

Kromě toho navíc Ubisoft zrušil vývoj třech doposud neoznámených titulů. Ve spojením s horšími výsledky podzimních her Mario + Rabbids: Sparks of Hope a Just Dance 2023 zažily akcie společnosti další výrazný propad a momentálně se nacházejí na své nejnižší hodnotě za 5 let.