The Callisto Protocol nenaplnil prodejní očekávání. Hra patří mezi nejdražší v historii

The Callisto Protocol

Duchovní nástupce legendárního Dead Space má kromě vlažných hodnocení i další zásadní problém. Vývoj sci-fi hohorovky The Callisto Protocol totiž přišel na neskutečných 200 bilionů jihokorejských wonů. To je v přepočtu nějakých 162 milionů dolarů. Podle dostupných informací se tak tenhle titul od studia Striking Distance Studios s přehledem vejde mezi desítku nejdražších her v dějinách videoherního průmyslu. Údajně se přitom jedná o částku bez započítání nákladů na marketing.

O hře se mluvilo jako o AAA titulu a jeho očekávané prodeje měly přesáhnout 5 milionů kopií. Aktuálně se nicméně otevřeně mluví o tom, že hra bude mít problém dosáhnout alespoň na 2. Podle webu MK-Odysey už v úspěch tohohle titulu pak nevěří ani sami investoři. Je to škoda. Krafton, který hru vydal, do nové značky investoval opravdu velké peníze, což se děje jen málokdy a celá situace tak může do budoucna uškodit daleko nadějnějším projektům.