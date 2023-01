Assassin's Creed Mirage bude menší než jeho předchůdci. Vyžádala si to prý komunita

První díly série Assassin's Creed byly na dnešní moderní poměry skoro až komorní záležitostí. Právě do téhle doby nás chtějí vývojáři nejnovějšího dílu s podtitulem Mirage zavést nejen jeho zasazením na Blízký východ, konkrétně do města Bagdádu, ale také zásadním zmenšením herní mapy. V rozhovoru to řekl kreativní ředitel Ubisoftu, Stéphane Boudon, a prý jde o změnu na podněty samotných hráčů.

Assassin's Creed Mirage: Cinematic World Premiere Video se připravuje ...

Ti si údajně přejí příběhovou hru postavenou na pilířích prvního Assassin's Creed. O to větší důraz by tak měl být kladený na jednotlivé detaily a tomu, aby místní svět působil co nejživějším dojmem. Vzhledem k současným problémům společnosti rovněž může jít o snahu na celém projektu ušetřit, v tomto případě by to ovšem nemuselo znamenat, že výsledek nebude vítanou změnou pro fanoušky. Hra by měla vyjít ještě letos, přesné datum vydání zatím nicméně Ubisoft neoznámil.