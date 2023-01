Druhá sezóna Call of Duty: Modern Warfare 2 a Warzone 2.0 se odkládá. Počkáme si dalšího půl měsíce

Activison oznámil, že odkládá start druhé sezóny svých vlajkových her, vojenské arkádové střílečky Call of Duty: Modern Warfare 2 a její battle royale verze Call of duty: Warzone 2.0. Podle oficiálního vyjádření na Twitteru k tomuto kroku vývojáři přistoupili na základě zpětné vazby od komunity, která vyžaduje dodatečný čas na její zapracování do obou her. Žádné bližší specifikace o tom, co se bude měnit nicméně neuvedli. Původně byl start druhé sezóny naplánovaný na začátek příštího měsíce, teď proběhne až v jeho polovině, konkrétně 15. února.

Ve druhé sezóně se do Warzone verze hry vrátí mód Resurgence, ve kterém se hráči opět vrátí do boje místo toho, aby byli posláni do gulagu nebo vyřazeni z boje. Přibude také nová menší mapa. Fanoušci klasického střílení se pak v Modern Warfare 2 mohou těšit na nové mapy, herní módy a zbraně.