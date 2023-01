Pharaoh: A New Era má konečně datum vydání. Dočkáme se ho mnohem dřív, než jsme čekali

O tom, že remake legendární budovatelské strategie Pharaoh: A New Era vyjde někdy letos se vědělo už dlouho. Až do teď ovšem odmítali vývojáři vydat datum vydání jako pyramidy svá tajemství. Už 15. února tak znovu vybudujeme monumenty dávné minulosti jak v na mapách základní hry, tak jejího datadisku Cleopatra: Queen of the Nile.

Nová verze hry nabídne kromě pečlivě obnoveného audiovizuálního zpracování také přepracovaná herní menu a ovládací prvky. Veteráni se pak mohou těšit i na řadu nových život usnadňujících funkcí jako je záplavy a jejich kvalitu indikující Nilometr, lepší nástroje pro kontrolu pracovních sil, nebo možnost rychle kopírovat budovy.