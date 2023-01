The Lord of the Rings: Gollum by mohl vyjít do září. Naznačuje to finanční zpráva vydavatele

The Lord of the Rings: Gollum • Nacon

Je to už nějakou dobu, co jsme o The Lord of the Rings: Gollum slyšeli naposledy. Po tragickém traileru, který konečně představil tuhle hru v chodu, a který si můžete pustit níže, se zvedla taková vlna kritiky, že vydavatel Nacon raději zatroubil k ústupu, zrušil plánované vydání 1. září 2022 a začaly práce na jejím přepracování do podoby, která by dokázala soupeřit s moderní žánrovou konkurencí. Teď to vypadá, že nový pokus přijde někdy v první polovině letošního fiskálního roku, tedy někdy v průběhu dubna až září.

Vydavatel totiž ve své finanční zprávě uvádí, že má během letošního fiskálního roku vydat něco okolo dvaceti her. Mezi příklady pak uvádí mimo jiné právě The Lord of the Rings: Gollum. Hra by měla vyjít na počítače, starou i novou generaci konzolí PlayStation a Xbox i Nintendo Switch.