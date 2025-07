Nový majitel Sigmy: Nebudu akční jako Křetínský, jsem aktivní fanda jako Tykač

Krátce před maturitou si komplikovaně poranil koleno, čímž skončila jeho fotbalová kariéra. O padesát let později se Milan Šimonovský (a jeho společnost SIGMA SPORT) stal majitelem SK Sigma Olomouc. „V žádném případě nebudu zasahovat do sportovní stránky,“ ujišťuje nový boss moravské značky, jež má tři cíle. Nezklamat v Evropě ani v lize, získat zpět důvěru fanoušků a rozvíjet mládež.

Co bylo hlavní motivací olomouckého podnikatele a šéfa pumpařského koncernu Sigma Group, aby koupil fotbalový klub?

„Mnoho let jsem odpovídal na to, jestli jsem vlastníkem, nebo ne. Celá řada obchodních partnerů se podivovala, když jsem odpovídal, že ne. Takže je logické, že jsem o té věci uvažoval dlouhodobě. Ta otázka na stole byla. Vždycky je to tak, že vznikne nějaká atmosféra a na naší straně možnost. Jak finanční krátkodobá, tak rozvojová. Je důležité si uvědomit, že při rozvoji jde i o podporu dalších partnerů. A taky samozřejmě musí vzniknout i chuť prodávajícího. Je to takové okno, které se do značné míry otevřelo. I se štěstím. Víte, že společnost Kaprain nabízela velmi atraktivní podmínky, ovšem nedošlo k dohodě, protože byly právně velmi složité. V byznysu je to okno příležitosti.“

Jaký typ bosse budete?

„Nechci se s nimi vůbec srovnávat, ale pokusím se to vysvětlit na přístupu těch, které veřejnost zná asi nejvíc. Víme, že pan Křetínský je velmi akční a často do toho zasahuje. Tak to já rozhodně nebudu. (úsměv) Pan Tykač je aktivní fanda, to si myslím, že jsem já. Sice jsem na fotbal zatím nikdy moc nechodil, ale když už jsem šel, zůstal jsem v zákulisí, abych se mohl dívat na situace v opakovaném záznamu. A taky to strašně těžce nervově prožívám. Snažím se u toho tolik netrápit. Jinak samozřejmě jsem aktivním fandou. Myslím, že je to tak správně. A zůstane to tak.“

Takže do sportovních věcí zasahovat nebudete?

„V žádném případě.“

Ladislav Minář, který ve sportovním úseku zůstává, je nicméně jedním z lidí, kteří odradili fanoušky z tribun. Asi jste to řešili, protože si je chcete získat zpátky.

„S kolegy jsem o tom dlouho přemýšlel, ale situace je v podstatě jednoduchá. Celý problém rozhádání fanoušků a diskuse ohledně předchozího představenstva podle mého názoru vznikl kombinací více vlivů. Historicky se dělala celá řada kroků, se kterými fanoušci nemuseli souhlasit, protože neznali pozadí a mysleli si kdovíco. Řešení, které jsem přijal, to znamená oddělení sportovního úseku, který vede Láďa Minář, od vedení klubu, který vede Ondřej Navrátil, řeší hlavní úskalí. Kluci si to tam motali sami se sebou... Ale co se týče Ládi Mináře, úspěšný tým se nemění. To by byla základní strategická chyba. Vynikajících výsledků v minulé sezoně jsme dosáhli díky Láďovi a trenéru Janotkovi. Co dokázali ve složitých podmínkách, je neskutečné. Vstoupí do historie klubu. A byl bych hrozně rád, kdybyste to takhle interpretoval čtenářům, posluchačům a spoluobčanům. Oddělení sportovního úseku od manažerského nám pomůže zase k dobrým výsledkům.“

Čech? Představu máme, ale...

Přesto jednáte s Petrem Čechem.

„Ano, jednáme. Budeme s ním mít v těchto dnech schůzku. Rozsah a formu spolupráce sdělíme, jakmile dojde k nějaké dohodě.“

Představu o jeho zapojení už však asi máte, ne?

„Představa je různorodá. Uvidíme, jak se nám to protne. (úsměv) Byl bych rád, kdyby se věnoval minimálně metodologickému poradenství práce s mládeží. A velmi rád bych byl, kdyby se nám podařilo dohodnout, že bychom ho v létě na týden nebo čtrnáct dní dostali k nám do tréninkového kempu.“

A výhledově ideálně do nové akademie, že?

„Je to strategická záležitost, kterou máme všichni v hlavách. Strašně rádi bychom se na ni rychle vrhli, ale jistě chápete, že je to věc dlouhodobější a složitá i s ohledem na územní plány a další věci, které s ní úzce souvisí. Doufám, že to bude dost brzy. Budeme se tomu velmi intenzivně věnovat, rozhodně je to náš strategický cíl a priorita. Ale s ohledem na zmíněné procesy to bude chvíli trvat.“

Proč dosud veřejně nevystoupil miliardář Pavel Hubáček, který za vámi stojí a do představenstva si dosadil Aleše Škerleho? Kvůli reputačnímu riziku spojení banky Creditas a profesionálního fotbalu?

„Společnost Pavla Hubáčka UCED je platinovým partnerem. Chce se angažovat vyloženě v oblasti výchovy a mládeže. To, co říkáte, mě ani nenapadlo. A myslím si, že to tak není.“

Jak se vám povedlo přesvědčit k podpoře miliardáře Richarda Morávka, za nímž v nedávné minulosti vyrazil neúspěšně osobně prosit o podporu Ladislav Minář?

„Je to možná tím, že já se jmenuju Šimonovský a pan Minář je pan Minář.“ (smích)

Upřímně bych čekal konkrétnější odpověď...

„Samozřejmě jsem to zjednodušil, ale vysvětlím to, abych nevypadal arogantně. Myslím si, že důvod, proč Redstone nechtěl dlouhodobě vstoupit do podpory akciové společnosti, vyplýval především z nejasného vlastnictví. To asi dává smysl. Takových silných a šikovných společností, které tady v okolí máme, bude víc. I s ohledem na to, jak se veřejnost stavěla k představenstvu, že je nedůvěryhodné a bůhvíjak to tam dělá, si řekněme na rovinu, že situace musela logicky silné partnery odradit. Vlastnictví a průzračné řízení je klíčová věc pro seriozní klíčové partnery.“