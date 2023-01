The Day Before se nečekaně odkládá. Vývojáři udělali školáckou chybu

Survival MMO The Day Before, které na první pohled připomíná The Last of Us, nakonec nevyjde 1. března 2023 jak se původně plánovalo. Místo toho se datum vydání odkládá až na 10. listopadu 2023 a hra zmizela z nabídky Steamu. Vývojáři si totiž zapomněli zaregistrovat ochranou značku ke hře, a tak to za ně udělal někdo jiný. Teď následně 19. ledna vznesl svůj nárok. Vývojáři údajně o tom, že je název jejich hry takto kompromitovaný nevěděli.

Situaci podle svých slov vyřeší, potřebují na to ale čas a proto došlo ke zmíněnému odkladu. Pokud je všechno pravda, studio Fntastic je žhavým kandidátem na cenu pro nejstupidnější důvod pro odklad hry letošního roku. Na internetu se nicméně objevují i spekulace o tom, že celá hra je jeden velký podvod, a současná situace je jen další způsob, jak protáhnout její neexistenci.