SteamWorld Build láká na Dungeon Keeper s roboty. Nápaditá strategie láká na demoverzi

Roztomilá série z robotického divokého západu se vydává do nového žánru.

Byla oznámena na první pohled docela nenápadná budovatelská strategie SteamWorld Build. Ta vychází ze stejnojmenné série a hráče postaví do čela těžebního městečka na robotickém divokém západu. To by samo o sobě nebylo nic extra zajímavého, kdyby hra pod povrchem neměla druhou vrstvu, ve které budete budovat důl a chránit ho před monstry.

SteamWorld Build | Announcement Trailer Video se připravuje ...

Právě rozšiřování a obrana dolu totiž nápadně připomíná legendární Dungeon Keeper. Hra je vyvíjená pro počítače starou i novou generaci konzolí PlayStation a Xbox i Nintendo Switch a pokud vás zaujala, na Steamu si teď navíc můžete vyzkoušet její demoverzi. Vyjít by měla ještě letos.