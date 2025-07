Zázrak v Silverstone! Německý veterán má první bednu v kariéře, Piastri se vytočil

Silverstonská mekka formule 1 čas od času píše skutečně senzační a památné příběhy. O jeden takový se postaral Němec Nico Hülkenberg, který v necelých osmatřiceti letech (narozeniny oslaví 19. srpna) bere premiérové pódium v kariéře. Na nejvyšší úrovni, kde jezdí od roku 2010, se dočkal až v Grand Prix s pořadovým číslem 239. A co víc? V Británii odstartoval z posledního fleku. „Nedokážu pochopit, co se právě stalo,“ jásal třetí nejrychlejší jezdec závodu.

Životní chvíle zkušeného harcovníka zastínily i pátý letošní double McLarenu. Senzace byla ještě o to cennější, že Nico Hülkenberg skončil v sobotní kvalifikaci předposlední a při startu se dokonce objevil až úplně na chvostu. Už v zahřívacím kole totiž muselo několik jezdců neočekávaně do boxů.

Poté byl Němec skvělý, brilantní a nezastavitelný. V první polovině závodu mu pomohl safety car, jehož četné výjezdy kvůli karambolům a dešti značně zpomalily tempo. Hülkenberg ale s podceňovaným Sauberem zářil dál.

Ve 35. z celkových 52 kol se díky opětovné aktivaci systému DRS prodral před Lancea Strolla, následně už chytře odolával náporu Lewise Hamiltona v daleko silnějším Ferrari. Poslední zastávku v boxech ustál a do cíle nakonec přijel s pětisekundovým náskokem před domácí modlou.

„Ani pořádně nevím, jak se to všechno stalo. Podmínky samozřejmě byly šílené, velkou část závodu to byl boj o přežití,“ věděl Hülkenberg, který následně předal britským fanouškům úsměvný vzkaz: „Vím, že jste fandili Lewisovi, ale promiňte lidi, je to taky můj den! Jsem opravdu šťastný. Děkuji vám za skvělou podporu.“

Nico Hülkenberg (vpravo) překvapivě doplnil na pódiu jezdce McLarenu • ČTK / AP / Darko Bandic

Žádný jiný jezdec v současné F1 nečekal na životní moment tak dlouho. Hülkenbergovi unikala bedna neuvěřitelných 239 závodů, v F1 poprvé startoval v roce 2010. „Vždycky jsem věděl, že to někde v sobě mám,“ pousmál se. Velkolepé chvíle si užil hned po příjezdu k mechanikům. Sotva vystoupil z monopostu, všichni členové Sauberu se k němu slétli. Prima pokoukání!

Pořádnou radost zažili i v dominantním McLarenu. Stejně jako před týdnem v Rakousku zvítězil Lando Norris, jenž z náskoku týmového parťáka Oscara Piastriho v čele šampionátu ukrojil dalších sedm bodů. Celkově jich ztrácí už jen osm.

„Posledních pár kol jsem se díval jen do davu a snažil se to všechno vstřebat. Chtěl jsem si prostě užít ten okamžik, který se doma už nikdy nemusí stát. Tady to pro mě všechno začalo, když jsem třeba právě tebe sledoval v televizi,“ ohlédl se Norris na vedle stojícího Jensona Buttona.

Přitom dlouho to vypadalo, že Silverstone si podmaní Piastri. O výhru ale přišel kvůli vlastní chybě, když po odjetí safety caru prudce zabrzdil a nechal kolem sebe projet Maxe Verstappena. Komisaři mu za porušení pravidel jízdy za safety carem vyměřili desetisekundovou penalizaci, již si odbyl při poslední zastávce v boxech. „Zřejmě už za safety carem nemůžete brzdit. Nebudu toho mnoho říkat, protože bych se dostal do problémů,“ hlásil Australan poněkud jízlivým tónem.

Velká cena Británie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Silverstonu:

1. Norris (Brit./McLaren) 1:37:15,735, 2. Piastri (Austr./McLaren) -6,812, 3. Hülkenberg (Něm./Sauber) -34,742, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -39,812, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -56,781, 6. Gasly (Fr./Alpine) -59,857.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 24 závodů): 1. Piastri 234, 2. Norris 226, 3. Verstappen 165, 4. Russell (Brit./Mercedes) 147, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 119, 6. Hamilton 103.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 460, 2. Ferrari 222, 3. Mercedes 210, 4. Red Bull 172, 5. Williams 59, 6. Sauber 41.