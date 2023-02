VR hra Horizon Call of the Mountain představuje svého hlavního hrdinu. Polezeme s ním po horách

Máte strach z výšek? Tak to se budete muset hecnout, protože Horizon Call of the Mountain vás po nich bude zdá se prohánět sem a tam. Tahle VR hra, která vyjde už 22. února 2023 exkluzivně pro PlayStation VR2, má totiž za hlavního hrdinu horolezce. Tohle zaměření mu vývojáři dali mimo jiné právě proto, aby si hráči mohli užít parádní výhledy zprostředkované novým hardwarem, kterému Sony loni v listopadu konečně stanovilo datum vydání a nalepilo na něj cenovku.

Ryas to v minulosti hodně podělal. V minulosti sehrál klíčovou roli při únosu prince Itamena z Meridianu, a teď podle informací z PlayStation.Blog hledá způsob, jak získat zpět svou ztracenou čest. Nechal se zajmout, dostal milost a od slunečního krále Avada dostal za úkol prozkoumat novou neznámou hrozbu. Jde o elitního lukostřelce a lovce, ale jak si poradí s robotickou faunou už bude jen na vás.