Zájem o PlayStation VR2 je údajně minimální. Sony nového VR headsetu vyrobí jen polovinu kusů

S budoucností virtuální reality to nevypadá úplně nejlépe.

PlayStation VR2 nebude levná sranda a teď to vypadá, že ani dostupná, i když obojí jde zdá se ruku v ruce. Podle informací agentury Bloomberg totiž Sony ponížilo množství kusů, které plánuje vypustit do světa v první várce, a to rovnou na polovinu. Místo původně plánovaných dvou milionů se tak fanoušci moderních technologií poperou jen o jeden. Společnost pak neočekává ani extrémní prodeje.

Na vině je údajně především právě vysoká cena, která je v České republice stanovená na skoro 15 000 korun, a to v dnešní době zkrátka nejsou malé peníze. Tahle nejnovější technologická hračka každopádně dorazí do obchodů už 22. února 2023, takže uvidíme, jestli z nich zmizí stejně rychle jako její mateřská konzole.